Как реагирует золото на войну в Украине и стоит ли в него инвестировать — эксперт — Finance.ua
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Как реагирует золото на войну в Украине и стоит ли в него инвестировать — эксперт

Сегодня 10:30Банковские металлы
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Биржевые котировки золота отреагировали на шок, который произошел в экономике, непосредственно на войну в центре Европы.
Об этом сообщил инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий во время бесплатного вебинара «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения: „спасательный круг“ или „балласт“ для страны и граждан».
«Золото очень динамично реагирует. Но когда рынки успокаиваются — страх исчезает, и индекс волатильности снижается. Котировки защитных активов, в частности золота, также снижаются», — рассказал эксперт.
По его словам, если говорить о долгосрочной стратегии, то золото однозначно можно рассматривать как инструмент сохранения и защиты своего капитала, но не приумножения.
«Учитывая очень высокий уровень инфляции вообще во всей мировой экономике в текущих реалиях, мне кажется, что золото имеет высокие риски даже не покрыть инфляцию», — спрогнозировал финансист.

Справка Finance.ua:

  • Как пишет Bloomberg, вторжение России в Украину создает страх перед инфляцией. Это вызвало резкий спрос на золото в мире. Это побуждает инвесторов покупать золото, стоимость которого выросла до 2070,44 дол. за унцию. Это близко к рекорду, достигнутому во время пандемии;
  • с начала 2022 г. цены на золото выросли почти на 10%;
  • в первую неделю вторжения рф в Украину продажи золота и серебра в Сингапуре выросли на 235%, сказал основатель Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.
По материалам: Finance.UA
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