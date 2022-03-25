Как реагирует золото на войну в Украине и стоит ли в него инвестировать — эксперт

Сегодня 10:30 — Банковские металлы

Биржевые котировки золота отреагировали на шок, который произошел в экономике, непосредственно на войну в центре Европы.

Об этом сообщил инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий во время бесплатного вебинара «Фондовый рынок Украины в условиях военного положения: „спасательный круг“ или „балласт“ для страны и граждан».

«Золото очень динамично реагирует. Но когда рынки успокаиваются — страх исчезает, и индекс волатильности снижается. Котировки защитных активов, в частности золота, также снижаются», — рассказал эксперт.

По его словам, если говорить о долгосрочной стратегии, то золото однозначно можно рассматривать как инструмент сохранения и защиты своего капитала, но не приумножения.

«Учитывая очень высокий уровень инфляции вообще во всей мировой экономике в текущих реалиях, мне кажется, что золото имеет высокие риски даже не покрыть инфляцию», — спрогнозировал финансист.

Справка Finance.ua:

Как пишет Bloomberg, вторжение России в Украину создает страх перед инфляцией. Это вызвало резкий спрос на золото в мире. Это побуждает инвесторов покупать золото, стоимость которого выросла до 2070,44 дол. за унцию . Это близко к рекорду, достигнутому во время пандемии;

. Это близко к рекорду, достигнутому во время пандемии; с начала 2022 г. цены на золото выросли почти на 10%;



в первую неделю вторжения рф в Украину продажи золота и серебра в Сингапуре выросли на 235%, сказал основатель Silver Bullion Pte Грегор Грегерсен.



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