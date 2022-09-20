Как снять наличные на освобожденных территориях, где еще не работают банки — Finance.ua

Как снять наличные на освобожденных территориях, где еще не работают банки
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало инструкцию для жителей деоккупированных территорий относительно того, как снять наличные с карты там, пока не работают банковские отделения и банкоматы.
«На деоккупированных территориях (ДОТ) Украины продолжают восстанавливаться все сферы жизнедеятельности. Однако на это нужно время. Скажем, не везде налажено электроснабжение и восстановлена связь. Потому не везде пока работает банковская система: банковские отделения и банкоматы. Снять деньги, поступающие на карту (пенсии, социальную помощь и т.п.), в таких условиях непросто. Однако это возможно», — заверили в Министерстве.
Для жителей ДОТ, получающих пенсионные выплаты или соцпомощь на карту, Минреинтеграции подготовило инструкцию.
Чтобы снять средства со своих счетов, можно воспользоваться несколькими инструментами. В частности, на кассе супермаркета, аптеки, АЗС при оплате покупки, или воспользоваться сервисами Укрпочты. Также можно снять средства через POS-терминалы на Укрпочте.
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