Как снять наличные на освобожденных территориях, где еще не работают банки — Finance.ua

Как снять наличные на освобожденных территориях, где еще не работают банки Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как снять наличные на освобожденных территориях, где еще не работают банки

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало инструкцию для жителей деоккупированных территорий относительно того, как снять наличные с карты там, пока не работают банковские отделения и банкоматы.

«На деоккупированных территориях (ДОТ) Украины продолжают восстанавливаться все сферы жизнедеятельности. Однако на это нужно время. Скажем, не везде налажено электроснабжение и восстановлена связь. Потому не везде пока работает банковская система: банковские отделения и банкоматы. Снять деньги, поступающие на карту (пенсии, социальную помощь и т.п.), в таких условиях непросто. Однако это возможно», — заверили в Министерстве.

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Для жителей ДОТ, получающих пенсионные выплаты или соцпомощь на карту, Минреинтеграции подготовило инструкцию.

Чтобы снять средства со своих счетов, можно воспользоваться несколькими инструментами. В частности, на кассе супермаркета, аптеки, АЗС при оплате покупки, или воспользоваться сервисами Укрпочты. Также можно снять средства через POS-терминалы на Укрпочте.

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Укрінформ По материалам:

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