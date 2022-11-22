Как сейчас получить справку об отсутствии задолженности — Finance.ua

Как сейчас получить справку об отсутствии задолженности Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как сейчас получить справку об отсутствии задолженности

Справка об отсутствии задолженности по платежам предоставляется в соответствии с Порядком № 733 и формируется при отсутствии у плательщика по данным информационно-коммуникационных систем ГНС налогового долга и/или недоимки по уплате единого взноса и/или иной задолженности по платежам (в том числе рассроченным, отсроченным, реструктуризированным), контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

Об этом напомнили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам по форме согласно Для получения Справки плательщику необходимоо предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам по форме согласно приложению 2 к Порядку № 733

Заявление подается плательщиком (по его выбору):

в бумажной форме — в государственную налоговую инспекцию по основному месту учета такого плательщика или в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга;

в электронной форме — по адресу уполномоченного органа через личную часть Электронного кабинета, размещенного на официальном вебпортале ГНС по ссылке.

Вход в личную часть (личный кабинет) Электронного кабинета осуществляется исключительно после идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи.

Меню «Заявления, запросы для получения информации» личной части Электронного кабинета позволяет плательщику создать и отправить Заявление по форме J1300305 (для юридических лиц).

Заявление состоит из обязательной ссылки на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, и указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), в который (которую) справка будет подана плательщиком.

Справка предоставляется по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он указывает в заявлении.

Справка или отказ в ее предоставлении готовятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления органом, в который она была подана.

Справку в бумажной форме плательщик (его законный или уполномоченный представитель) получает непосредственно в органе, в который было подано заявление.

Справку или отказ в предоставлении справки в электронной форме плательщик получает во вкладке «Входящие» меню «Входящие/исходящие документы» личной части Электронного кабинета с соблюдением требований Законов № 851, № 2155.

Справка предоставляется плательщику бесплатно.

Срок действия справки составляет 10 календарных дней со дня ее формирования. В справке обязательно указывается срок ее действия.

Распечатанный электронный экземпляр документа в бумажном виде не считается подлинником.

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