Что делать налогоплательщикам, если они не могут выполнить свои налоговые обязательства — разъяснение ГНС Сегодня 09:10 — Личные финансы

Что делать налогоплательщикам, если они не могут выполнить свои налоговые обязательства — разъяснение ГНС

В случае невозможности выполнения своего налогового обязательства, в частности, по уплате налоговых обязательств по плате за землю, налогу на недвижимое имущество, налогоплательщики должны уведомить контролирующий орган.

Об этом напоминает ГУ ГНС в Винницкой области.

Налогоплательщики должны подать в контролирующий орган заявление и подтверждающие документы в электронной форме путем отправки через электронный кабинет.

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Также можно подать заявление в бумажной форме в контролирующий орган по месту налогового адреса или любой сервисный центр контролирующего органа.

Еще один метод подачи такого уведомления — это отправка по почте.

При этом в случае подачи заявления в контролирующий орган по неосновному месту учета рассмотрение осуществляет контролирующий орган, в который подано заявление.

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