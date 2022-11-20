Что делать налогоплательщикам, если они не могут выполнить свои налоговые обязательства — разъяснение ГНС
В случае невозможности выполнения своего налогового обязательства, в частности, по уплате налоговых обязательств по плате за землю, налогу на недвижимое имущество, налогоплательщики должны уведомить контролирующий орган.
Об этом напоминает ГУ ГНС в Винницкой области.
Налогоплательщики должны подать в контролирующий орган заявление и подтверждающие документы в электронной форме путем отправки через электронный кабинет.
Также можно подать заявление в бумажной форме в контролирующий орган по месту налогового адреса или любой сервисный центр контролирующего органа.
Еще один метод подачи такого уведомления — это отправка по почте.
При этом в случае подачи заявления в контролирующий орган по неосновному месту учета рассмотрение осуществляет контролирующий орган, в который подано заявление.
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