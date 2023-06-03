Как реструктуризировать кредитную задолженность, если ваш банк "лопнул" — Finance.ua

Как реструктуризировать кредитную задолженность, если ваш банк "лопнул"
Отнесение банка к категории неплатежеспособных, введение процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров. Об этом сообщает Финкульт.
Что это значит? Заемщик все равно обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора.
Это также касается задолженности по платежным картам.
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Если у заемщика ухудшилось финансовое положение и возникли трудности с выплатой кредита, он может обратиться в банк с просьбой о реструктуризации.
Реструктуризация — это изменение условий кредитного контракта для заемщика:
- процентной ставки;
- графика погашения долга;
- продление срока использования кредита и уменьшение ежемесячного платежа;
- отмена пени и штрафных санкций;
- списание части долга, в отдельных случаях, также банк может идти на другие лояльные условия реструктуризации.
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Как реструктуризировать свою кредитную задолженность
Необходимо обратиться в финансовое учреждение с официальным заявлением о реструктуризации.
Предоставить финансовому учреждению документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, при которых нет возможности платить по кредиту.
Условием присоединения к программе реструктуризации является уплата первоначального платежа — не менее 5% (в случае ипотеки имущественных прав) или 10% (в случае ипотеки недвижимого имущества) от суммы кредитной задолженности, рассчитанной на дату обращения должника в банк относительно принятия условий реструктуризации.
Важно! Реструктуризация не предусматривает изменение валюты кредита, изменение обеспечения по договору, списание или прощение части задолженности.
Подробную информацию о возможности и условиях реструктуризации задолженности можно узнать в отделении банка или позвонив на бесплатную «горячую линию» Фонда.
А еще информация о реструктуризации в формате «вопрос-ответ» доступна на сайте Фонда гарантирования по ссылке.
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