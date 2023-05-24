Законопроект о реструктуризации потребительских кредитов был утвержден ко второму чтению — Finance.ua

Законопроект о реструктуризации потребительских кредитов был утвержден ко второму чтению Сегодня 10:31 — Кредит&Депозит

Законопроект о реструктуризации потребительских кредитов был утвержден ко второму чтению

Законопроект № 9051 о внесении изменений в раздел IV «Заключительные и переходные положения» закона «О потребительском кредитовании» об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения рекомендован для принятия во втором чтении и в целом.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроект должен решить проблему начисления процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или брошенным местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная российской федерацией территория.

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Документом предлагается в период действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по договорам о потребительском кредите, который не обеспечен залогом, если местом постоянного проживания или брошенным местом постоянного проживания потребителя является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная рф территория.

Такой потребитель должен отвечать хотя бы одному из следующих критериев:

государственная и социальная материальная помощь и/или пенсионное обеспечение; благотворительная помощь является единственным источником дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель является отцом или матерью многодетной семьи, получающей субсидию на оплату коммунальных услуг;

потребитель или член его семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца перед обращением средний ежемесячный размер дохода потребителя и членов его семьи не превышает размера двух минимальных заработных плат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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