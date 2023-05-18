Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ — Finance.ua

Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Стоимость кредитов почти стабилизировалась. На протяжении I квартала 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам субъектам хозяйствования — около 20% годовых.
Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).
По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим более высокий риск концентрации для банка и не подпадающие под ограничение программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках — на 8,4% и 6,2%.
Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.
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