Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ — Finance.ua
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Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ

Кредит&Депозит
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Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Стоимость кредитов почти стабилизировалась. На протяжении I квартала 2023 года ставки по потребительским кредитам физическим лицам колебались в среднем около 30% годовых, по кредитам субъектам хозяйствования — около 20% годовых.
Об этом свидетельствует обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).
По данным НБУ, несколько выше ставки были по кредитам крупным предприятиям как генерирующим более высокий риск концентрации для банка и не подпадающие под ограничение программы «Доступные кредиты 5−7-9%».
Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Объем чистых гривневых кредитов субъектам хозяйствования снизился на 4,8% за I квартал. Наибольшее снижение гривневого кредитования бизнеса произошло в ПриватБанке и иностранных банках — на 8,4% и 6,2%.
Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.
Под какой процент банки предоставляют кредиты – обзор НБУ
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
РБК-Україна
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