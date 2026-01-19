Как разморозить Tesla за несколько минут Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Как разморозить Tesla за несколько минут

Зимой от низких температур страдают не только автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но и электромобили. В частности, у популярных Tesla из-за разряженной низковольтной батареи владелец может даже не попасть в салон — дверь просто перестает открываться.

Все сервисные системы Tesla работают от обычной 12-вольтовой батареи, которая может разрядиться из-за возраста, условий эксплуатации или низкой температуры. Поскольку двери в этих авто открываются электроприводом, при отсутствии питания они остаются заблокированными.

В то же время, конструкторы предусмотрели аварийные способы открывания изнутри. В моделях Model 3, Model Y и Cybertruck на передней двери есть механические ручки возле кнопок стеклоподъемников, а на задних — скрытые рычаги под панелями. У Model X и Model S алгоритм более сложный, но также предусматривает доступ к механическому тросику.

Если же владелец не может попасть в автомобиль извне, существуют специальные аварийные точки питания. В Model 3 и Model Y под передним бампером спрятаны провода, к которым можно кратковременно подключить источник тока, чтобы открыть передний багажник и добраться до 12-вольтовой батареи.

В Model X для этого нужно потянуть за специальную текстильную петельку под бампером, а в Model S — найти два тросика под подкрылками передних колес. После этого аккумулятор можно зарядить или заменить.

