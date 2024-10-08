Как рассчитывается необлагаемый налогом минимум в 2024 году — Finance.ua

Как рассчитывается необлагаемый налогом минимум в 2024 году Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Как рассчитывается необлагаемый налогом минимум в 2024 году

Сумма необлагаемого налогом минимума доходов граждан установлена ​​Налоговым кодексом Украины, в 2024 году составляет 17 гривен. Хотя эта сумма фиксированная, она не всегда остается постоянной.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

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Как отмечают в Налоговой: «Не облагаемый налогом минимум доходов граждан — денежная сумма размером в 17 гривен, установленная пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины, которая применяется при ссылках на необлагаемый налогом минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, за исключением норм административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений, для которых сумма не облагаемого налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV НКУ для соответствующего года.»

Налоговая социальная льгота равна 50 процентам размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 1 января отчетного налогового года, — для любого налогоплательщика.

Согласно подпунктам 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 Налогового кодекса Украины, налоговая социальная льгота подлежит пересмотру. В 2024 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3028 гривен в месяц.

Следовательно сумма налоговой социальной льготы составляет 1514 гривен. Это 50% от прожиточного минимума (3028 гривен х 50% = 1514 гривен).

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То есть для квалификации правонарушения административного или уголовного (не размера штрафа как наказание) не облагаемый налогом минимум составляет 1921 грн. х 50% = 960.5 грн.

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