Как рассчитать обязательный платеж при назначении субсидии — инструкция
Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Обязательный процент платежа
Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной правительством.
Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:
- вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход разделить на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на
01.01.2023— 2589 грн);
- полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), затем умножить на 15%.
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Для расчета размера обязательного платежа обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
«Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости — чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии», — отмечают в ПФУ.
Пример расчета субсидии по обращению в мае 2023 года
В составе домохозяйства двое пенсионеров. Других доходов кроме пенсионных выплат у членов домохозяйства нет.
Для расчета жилищной субсидии учтены доходы, исходя из размера начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.
Доход каждого из членов домохозяйства за 6 месяцев:
- пенсия заявителя за 6 месяцев: 3715,56 грн (за март 2023) х 6 = 22 293,36 грн;
- пенсия жены заявителя за 6 месяцев: 3215,80 грн (за март 2023 года) х 6 = 19 294,80 грн.
Среднемесячный совокупный доход домохозяйства за 6 месяцев:
- 22 293,36 грн + 19 294,80 грн = 41 588,16 грн/6 (месяцев) = 6931,36 грн.
Среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства составляет:
- 6931,36 грн/2 (два человека) = 3465,68 грн.
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Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле:
- 3465,68 грн (среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства) / 2589 грн (прожиточный минимум на 1 января 2023) / 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии) х 15% (базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги) = 10, 04%.
Расчет размера обязательного платежа для домохозяйства:
- 10,04% (доля платы за услуги для домохозяйства) х 6931,36 грн (среднемесячный совокупный доход домохозяйства) = 695,91 грн.
Расчет размера субсидии:
- 1145,35 грн (размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов) — 695,91 грн (размер обязательного платежа для домохозяйства) = 449,44 грн.
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство, и членов в его составе.
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