Как проверить возможность выезда за границу и избежать проблем с долгами — Finance.ua

Как проверить возможность выезда за границу и избежать проблем с долгами Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как проверить возможность выезда за границу и избежать проблем с долгами

Несмотря на войну в Украине, некоторые граждане (преимущественно украинки с детьми) находят время для отдыха, путешествуя в другие страны. Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса) рассказывает , что во избежание проблем с выездом за границу необходимо своевременно выполнить все долговые обязательства по исполнительным производствам или убедиться, что их нет.

Согласно закону, исполнитель имеет право обратиться в суд за временным ограничением права на выезд должника за пределы страны в случае, если должник уклоняется от выполнения обязательств в течение длительного времени. Также при наличии задолженности по уплате алиментов за четыре месяца может быть установлено временное ограничение права на выезд за пределы Украины до погашения задолженности в полном объеме. Однако, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с особыми потребностями, то временное ограничение может быть установлено при наличии задолженности всего за три месяца.

Где проверить себя

Информацию о наличии исполнительного производства можно проверить в Едином реестре должников по Информацию о наличии исполнительного производства можно проверить в Едином реестре должников по ссылке или в автоматизированной системе исполнительного производства по ссылке

Также узнать информацию об открытых исполнительных производствах можно, загрузив на мобильное устройство электронный сервис государственных услуг, разработанный Министерством цифровой трансформации Украины — «Дія». Это мобильное приложение с цифровыми документами и Единым порталом государственных услуг. Дополнительным источником для проверки информации или временно ограниченного выезда за пределы Украины лица является сайт Администрации Государственной пограничной службы Украины по ссылке

В случае получения информации, что пересекать границы не разрешено, необходимо будет принять меры по уплате долга путем обращения в орган государственной исполнительной службы, в котором имеется исполнительное производство, или к частному исполнителю, осуществляющему принудительное исполнение решения, для окончания исполнительного производства, исключения сведений из Единого реестра должников и для отмены других принятых исполнителем мер по выполнению решения: изъятия уполномоченным органом Государственной пограничной службы Украины информации из базы данных (снятие с контроля).

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Кроме того, если временное ограничение физического лица в праве выезда за пределы Украины было установлено постановлением суда, суд может отменить временное ограничение физического лица в праве выезда за пределы Украины по мотивированному заявлению должника. Суд рассматривает такое заявление в судебном заседании с уведомлением сторон и других заинтересованных лиц при обязательном участии государственного (частного) исполнителя.

В случае удовлетворения заявления уполномоченный орган Государственной пограничной службы Украины изымает из базы данных сведения о лице на основании полученной заверенной судом копии судебного решения об отмене временного ограничения лица в праве выезда из Украины, которое вступило в законную силу и имеет соответствующую отметку о дате вступления в законную силу.

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