Как проверить свой стаж и уплачены ли страховые взносы — Finance.ua
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Как проверить свой стаж и уплачены ли страховые взносы

Личные финансы
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Граждане Украины могут проверить свой стаж и уплату страховых взносов. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, сделав небольшую видеоинструкцию, пишет social.com.ua.
Для того чтобы проверить свой стаж, нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или загрузить мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и IOS).
Далее необходимо авторизоваться в личном кабинете одним из следующих способов:
  • с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • путем идентификации по Gov ID;
  • по логину и паролю;
  • по электронному пенсионному удостоверению (ЭПП);
  • по токену;
  • посредством Дія.Підпис.
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После захода в личный кабинет следует выбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц».
Кроме анкетных данных, там можно найти сведения о:
  • заработной плате, с которой уплачены страховые взносы с 2000 года (в отдельных случаях с 1998 года);
  • страховом стаже (с 2004 г.);
  • электронной трудовой книжке;
  • периодах получения пособия по временной потере трудоспособности.
На веб-портале электронных услуг страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. Зачисление стажа до 01.01.2004 производится на основании записей в трудовой книжке и других документов.
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В Пенсионном фонде отмечают необходимость проверять актуальность информации о себе. В случае, если она устарела или недостоверна, есть возможность подать анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц, добавив скан-копии документов, подтверждающих изменения.
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По материалам:
Finance.ua
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