Как проверить свой стаж и уплачены ли страховые взносы — Finance.ua

Как проверить свой стаж и уплачены ли страховые взносы Сегодня 10:14 — Личные финансы

Граждане Украины могут проверить свой стаж и уплату страховых взносов. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины, сделав небольшую видеоинструкцию , пишет social.com.ua.

Для того чтобы проверить свой стаж, нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или загрузить мобильное приложение «Пенсионный фонд» (Google Play и IOS).

Далее необходимо авторизоваться в личном кабинете одним из следующих способов:

с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

путем идентификации по Gov ID;

по логину и паролю;

по электронному пенсионному удостоверению (ЭПП);

по токену;

посредством Дія.Підпис.

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После захода в личный кабинет следует выбрать раздел «Данные из реестра застрахованных лиц».

Кроме анкетных данных, там можно найти сведения о:

заработной плате, с которой уплачены страховые взносы с 2000 года (в отдельных случаях с 1998 года);

страховом стаже (с 2004 г.);

электронной трудовой книжке;

периодах получения пособия по временной потере трудоспособности.

На веб-портале электронных услуг страховой стаж рассчитывается с 1 января 2004 года. Зачисление стажа до 01.01.2004 производится на основании записей в трудовой книжке и других документов.

В Пенсионном фонде отмечают необходимость проверять актуальность информации о себе. В случае, если она устарела или недостоверна, есть возможность подать анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц, добавив скан-копии документов, подтверждающих изменения.

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