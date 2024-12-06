Как проверить исполнительные производства онлайн — Finance.ua

Как проверить исполнительные производства онлайн
Специалисты Юридического советчика поделились полезными ресурсами, с помощью которых можно всегда держать руку на пульсе своих дел с исполнительной службой.
1. Самый простой способ — мобильное приложение «Дія»
- В приложении «Дія» заходим в меню «Сервисы».
- Выбираем «Исполнительные производства».
Информация об имеющихся исполнительных производствах сразу появится на экране вашего смартфона.
2. Через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) — официальный ресурс
- Заходим на сайт АСИП.
- Выбираем «Поиск по данным АСИП».
- Выбираем тип должника:
— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу;
— «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям.
- Если вы выбрали «Физическое лицо» — указываем фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, данные о котором ищем. Если вы выбрали «Юридическое лицо» — указываем наименование и код ЕГРПОУ.
Важно! Не обязательно указывать все данные — можно только фамилию и имя, однако не указывая РНУКНП рискуем встретить, например, полного тезку.
- Осуществляем поиск, нажав кнопку «Искать» и просматриваем результаты.
3. С помощью Реестра должников
Это еще один официальный ресурс так называемой онлайн базы данных о должниках, которая ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах.
- Заходим на сайт Реестра
- Выбираем «Поиск должников»
- Выбираем тип должника:
— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу;
— «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям.
- Если вы выбрали «Физическое лицо» — указываем фамилию, имя, отчество, РНУКНП и дату рождения лица, данные о котором ищем. Если же вы выбрали «Юридическое лицо» — указываем наименование и код ЕГРПОУ.
Также можно указывать категорию взыскания (например, взыскание алиментов, взыскание штрафов в сфере безопасности дорожного движения по делам об административном правонарушении
и т. п.).
- Осуществляем поиск, нажав кнопку «Искать» и просматриваем результаты.
Получив из АСИП информацию об открытом исполнительном производстве, Вы можете провести «допроверку» в Реестре должников и узнать, какой исполнительный орган открыл производство, какие контактные данные уполномоченного органа или исполнителя.
В случае окончания исполнительного производства или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам сведения о должнике исключаются из Реестра должников одновременно с вынесением постановления.
Из АСВП сведения НЕ исключаются, однако меняется статус, в частности, что исполнительное производство завершено.
Важно! Если вы получили постановление об открытии исполнительного производства, вы можете следить за статусом ИП (знакомиться с действиями исполнителя, а также со всеми документами исполнительного производства) с помощью идентификатора доступа.
Идентификатор доступа находится в постановлении и включает в себя специальный код, состоящий из комбинации 12 цифр и букв.
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