Как проверить исполнительные производства онлайн — Finance.ua

Как проверить исполнительные производства онлайн Сегодня 08:29 — Личные финансы

Как проверить исполнительные производства онлайн

Специалисты Юридического советчика поделились полезными ресурсами, с помощью которых можно всегда держать руку на пульсе своих дел с исполнительной службой.

1. Самый простой способ — мобильное приложение «Дія»

В приложении «Дія» заходим в меню «Сервисы».

Выбираем «Исполнительные производства».

Информация об имеющихся исполнительных производствах сразу появится на экране вашего смартфона.

2. Через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) — официальный ресурс

Заходим на сайт АСИП.

Выбираем «Поиск по данным АСИП».

Выбираем тип должника:

— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу;

— «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям.

— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу; — «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям. Если вы выбрали «Физическое лицо» — указываем фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, данные о котором ищем. Если вы выбрали «Юридическое лицо» — указываем наименование и код ЕГРПОУ.

Важно! Не обязательно указывать все данные — можно только фамилию и имя, однако не указывая РНУКНП рискуем встретить, например, полного тезку.

Осуществляем поиск, нажав кнопку «Искать» и просматриваем результаты.

3. С помощью Реестра должников

Это еще один официальный ресурс так называемой онлайн базы данных о должниках, которая ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах.

Заходим на сайт Реестра

Выбираем «Поиск должников»

Выбираем тип должника:

— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу;

— «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям.

— «Физическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к лицу; — «Юридическое лицо» — если ищем исполнительные производства, относящиеся к предприятиям, учреждениям, организациям. Если вы выбрали «Физическое лицо» — указываем фамилию, имя, отчество, РНУКНП и дату рождения лица, данные о котором ищем. Если же вы выбрали «Юридическое лицо» — указываем наименование и код ЕГРПОУ.

Также можно указывать категорию взыскания (например, взыскание алиментов, взыскание штрафов в сфере безопасности дорожного движения по делам об административном правонарушении и т. п. ).

Осуществляем поиск, нажав кнопку «Искать» и просматриваем результаты.

Получив из АСИП информацию об открытом исполнительном производстве, Вы можете провести «допроверку» в Реестре должников и узнать, какой исполнительный орган открыл производство, какие контактные данные уполномоченного органа или исполнителя.

В случае окончания исполнительного производства или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам сведения о должнике исключаются из Реестра должников одновременно с вынесением постановления.

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Из АСВП сведения НЕ исключаются, однако меняется статус, в частности, что исполнительное производство завершено.

Важно! Если вы получили постановление об открытии исполнительного производства, вы можете следить за статусом ИП (знакомиться с действиями исполнителя, а также со всеми документами исполнительного производства) с помощью идентификатора доступа.

Идентификатор доступа находится в постановлении и включает в себя специальный код, состоящий из комбинации 12 цифр и букв.

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