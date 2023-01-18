Как предотвратить жилищный кризис в крупных городах мира: предложение из Давоса — Finance.ua

Как предотвратить жилищный кризис в крупных городах мира: предложение из Давоса Сегодня 16:11 — Недвижимость

Как предотвратить жилищный кризис в крупных городах мира: предложение из Давоса

Пустые офисы во всем мире следует превратить в квартиры, чтобы предотвратить жилищный кризис во многих странах. Такое решение было предложено руководителями недвижимости на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду.

Зачем это?

Стоимость коммерческой недвижимости падает: экономический спад уменьшает спрос на площади среди компаний, сотрудники которых проводят меньше рабочего времени в офисах после пандемии COVID-19.

Предлагаемое решение создаст возможность устранить нехватку домов, говорят руководители недвижимости.

«Офисные постройки необходимо превратить в жилые. Они станут мозолями на глазах, и это нужно исправить», — сказал во время панельной дискуссии Говард Лутник, председатель правления и генеральный директор нью-йоркской инвестиционной компании Cantor Fitzgerald.

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Офисы сейчас более пустые, чем свидетельствуют официальные данные, но большинство зданий все еще приносят доход арендодателям. Однако из-за того, что нынешние контракты на аренду рано или поздно истекут, в таких городах, как Нью-Йорк, появится значительное количество устаревших зданий, сказал Кристиан Ульбрих, генеральный директор глобальной консалтинговой компании JLL Inc.

«Поэтому мы должны перепрофилировать эти здания в определенной форме, иначе они будут пустыми и их снесут», — отметил эксперт.

Боссы призывают работников возвращаться в офисы

Миллионы работников были вынуждены работать дома во время карантина, спровоцированного распространением COVID-19 в 2020 году. Сейчас главы компаний пытаются убедить многих из своих работников отказаться от преимуществ надомной работы, добавил Ульбрих.

«В компаниях есть средняя прослойка менеджеров и лидеров, которые наслаждаются своим домом в пригороде и не хотят ездить на работу. Это, как видим, создает проблему для молодых работников, которые также не возвращаются», — сказал он.

Города, потерявшие свой привычный шум в рабочие будни, могут возродиться, если государственные органы окажут финансовую поддержку в переоборудовании недостаточно используемых офисов в дома. Ведь перепрофилирование существующих построек может обойтись довольно дорого, говорят участники дискуссии.

Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

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