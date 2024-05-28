Как предоставляются налоговые льготы на территориях активных боевых действий — Finance.ua

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Как предоставляются налоговые льготы на территориях активных боевых действий

Личные финансы
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Как предоставляются налоговые льготы на территориях активных боевых действий
Как предоставляются налоговые льготы на территориях активных боевых действий
3 мая вступило в силу постановление Кабмина № 485 от 30 апреля 2024 г., которым, в частности, был урегулирован вопрос предоставления налоговых льгот на территориях активных боевых действий. О чем идет речь и что изменилось — рассказали специалисты Юридического справочника для ВПЛ.

Что нового?

Так, согласно указанному Постановлению, для целей налогообложения территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы, уравнены с территориями активных действий.
Почему это важно? Это позволит не начислять и не уплачивать отдельные виды налогов на таких территориях, например:
  • земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности,
  • минимальное налоговое обязательство за земельные участки, земельные доли (паи), экологический налог,
  • налог на жилье,
  • единый налог четвертой группы с площади сельскохозяйственных угодий и/или земель водного фонда, который находится в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя или предоставлен ему в пользование и т. п.
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Приравнивание территорий возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий, к территориям, на которых ведутся боевые действия, не применяется к целям реализации положений п. 2 ч. 14 ст. 8 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…».
Как поясняют специалисты, законодательством предусмотрено, что выбор объекта жилой недвижимости осуществляется на территории любой территориальной общины Украины, кроме территорий территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) согласно перечню. Это означает, что за компенсационные средства/сертификат можно приобрести объект недвижимости, находящийся на территории возможных боевых действий, для которых не определена дата прекращения боевых действий.

Почему это важно?

Это изменение устранит разное толкование при реализации жилищного сертификата на приобретение объекта жилой недвижимости на территориях возможных боевых действий. То есть, если человек, получивший жилищный сертификат, хочет приобрести новое жилье в г. Краматорске, то теперь он может сделать это без оговорок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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