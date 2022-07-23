Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы — Finance.ua
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Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы

Личные финансы
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Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы
Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы
Работа без опыта и образования даже вопреки кризису на рынке труда в Украине есть. Зарплаты в этом сегменте стартуют от 8 500 грн, что всего на 2 тыс. грн больше минимальной зарплаты в нашей стране. Однако это на 8 500 грн больше нуля.
Об этом сказано в материале Finance.ua Работа без опыта и образования: поиски во времена войны.
Даже если у вас нет опыта и образования, резюме вам все равно нужно, ведь именно так о вас узнает потенциальный работодатель.
Прежде всего обратите внимание, что резюме нужно создавать в таком формате, чтобы оно одинаково хорошо открывалось как с телефона, так и с компьютера. Также не злоупотребляйте графикой и помните, что оно должно быть легким — в условиях нестабильного интернета не всегда есть возможность загрузить большой файл.
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Ознакомьтесь с требованиями к должности и распишите необходимые навыки, которыми вы владеете. Так вы увеличите вероятность, что резюме не пройдет мимо глаз работодателя.
«Пишите об опыте обучения: какие практики и стажировки вы проходили, какие успехи были у вас в учебе. Обязательно указывайте навыки, которыми вы уже владеете. Покажите, что вы умеете быстро учиться, чтобы работодатели понимали, что вы сможете начать приносить пользу бизнесу», — рекомендует директор по персоналу work.ua Ольга Тарасевич.
Обязательно напишите мотивационное письмо. Его наличие значительно повышает шанс, что ваше резюме заметят среди многих других.
Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы
«Правильно написанное мотивационное письмо поможет обратить внимание работодателя на сильные стороны вашего опыта. Прочтите внимательно требования к должности. Подумайте, чем ваши навыки могут быть полезны компании и почему именно с вами должен связаться работодатель», — советуют HR-специалисты robota.ua.
Помните, что качество и успех резюме не измеряется его объемом, старайтесь показать свои сильные стороны и акцентировать внимание на том, что с вашим приходом получит компания.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны 🧐

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По материалам:
Finance.ua
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