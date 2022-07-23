Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы — Finance.ua

Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы Сегодня 11:03 — Личные финансы

Как правильно составить резюме, если у вас нет опыта работы

Работа без опыта и образования даже вопреки кризису на рынке труда в Украине есть. Зарплаты в этом сегменте стартуют от 8 500 грн, что всего на 2 тыс. грн больше минимальной зарплаты в нашей стране. Однако это на 8 500 грн больше нуля.

Работа без опыта и образования: поиски во времена войны. Об этом сказано в материале Finance.ua

Даже если у вас нет опыта и образования, резюме вам все равно нужно, ведь именно так о вас узнает потенциальный работодатель.

Прежде всего обратите внимание, что резюме нужно создавать в таком формате, чтобы оно одинаково хорошо открывалось как с телефона, так и с компьютера. Также не злоупотребляйте графикой и помните, что оно должно быть легким — в условиях нестабильного интернета не всегда есть возможность загрузить большой файл.

Читайте также Как найти работу, если вам за 40 и у вас нет профессионального опыта

Ознакомьтесь с требованиями к должности и распишите необходимые навыки, которыми вы владеете. Так вы увеличите вероятность, что резюме не пройдет мимо глаз работодателя.

«Пишите об опыте обучения: какие практики и стажировки вы проходили, какие успехи были у вас в учебе. Обязательно указывайте навыки, которыми вы уже владеете. Покажите, что вы умеете быстро учиться, чтобы работодатели понимали, что вы сможете начать приносить пользу бизнесу», — рекомендует директор по персоналу work.ua Ольга Тарасевич.

Обязательно напишите мотивационное письмо. Его наличие значительно повышает шанс, что ваше резюме заметят среди многих других.

«Правильно написанное мотивационное письмо поможет обратить внимание работодателя на сильные стороны вашего опыта. Прочтите внимательно требования к должности. Подумайте, чем ваши навыки могут быть полезны компании и почему именно с вами должен связаться работодатель», — советуют HR-специалисты robota.ua.

Помните, что качество и успех резюме не измеряется его объемом, старайтесь показать свои сильные стороны и акцентировать внимание на том, что с вашим приходом получит компания.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.