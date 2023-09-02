Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы

Недвижимость
62
Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы
Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы
Переуступка квартиры — это заключение договора, по которому продавец передает покупателю право истребовать недвижимость у застройщика. Согласно этому документу, покупатель сможет подписать основной договор купли-продажи после того, как новостройка будет принята в эксплуатацию.
Чтобы минимизировать риски и приобрести то жилье, которое хотели, следует тщательно относиться к выбору инвестора и застройщика, рассказали в блоге OLX.ua.
Если происходит продажа по переуступке, налоги не отличаются от тех, которые платите при оформлении обычного договора купли-продажи.

Процесс оформления договора

Важно, чтобы документ, который будете составлять, был правомерным. Только в этом случае переуступка имущественных прав на квартиру станет безопасной и выгодной сделкой.

Получение разрешения на переуступку от застройщика

Особенность переуступки состоит в том, что это фактически трехсторонний договор купли-продажи. То есть для правомерности сделки застройщик должен разрешить передачу прав на будущее жилье другому человеку. Это происходит либо при стопроцентной оплате стоимости квартиры инвестором, либо в случае частичной оплаты — когда долг гасит покупатель.

Проверка застройщика

Переуступка — это передача прав на объект, который не в полной мере существует физически. Именно поэтому следует тщательно проверить репутацию застройщика. На какие моменты обратить внимание? Прежде всего необходимо убедиться в наличии:
  • разрешения на строительство;
  • права владения земельным участком;
  • соблюдения сроков реализации проекта и сдачи других объектов строительной компании.
Также выясните с помощью реестров, не была ли запущена процедура оформления банкротства компанией-застройщиком. Еще один важный момент — отсутствие судебных исков от инвесторов.
Читайте также

Проверка инвестора

Перед заключением договора проверьте, не нарушает ли инвестор условия соглашения с застройщиком. Кроме того, необходимо быть уверенным, что квартира не числится под залогом в банке.

Заключение договора совместно с юристом

Самостоятельной проверки застройщика и инвестора может оказаться недостаточно. Именно поэтому есть смысл воспользоваться услугами юриста, чтобы сделка была правомерной и не имела подводных камней, о которых вы часто не догадываетесь.

Какие документы предоставляются

Когда оформляется переуступка имущественных прав на недвижимость, предоставляются следующие документы:
  • копия или оригинал основного договора;
  • взаимный расчет между тремя сторонами;
  • согласие застройщика на переуступку;
  • договор уступки.
Отдельное письменное согласие застройщика необходимо в том случае, если этот момент (разрешение строительной компании на переуступку) не указан в тексте договора.
Переуступка имущественных прав возможна и в том случае, если инвестор покупал жилье в ипотеку. В этом случае в сделке фигурирует и четвертая сторона — банк. Частично покупатель платит деньги инвестору, а остальную часть долга обязуется уплатить банковскому учреждению.
Подробно о том, как заработать на недвижимости, а также как выбрать объект для инвестиций — мы рассказали в новой статье по ссылке.

Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости 🏠

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.