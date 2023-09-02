Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы — Finance.ua

Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы Сегодня 10:01 — Недвижимость

Как правильно купить квартиру по переуступке: главные юридические нюансы

Переуступка квартиры — это заключение договора, по которому продавец передает покупателю право истребовать недвижимость у застройщика. Согласно этому документу, покупатель сможет подписать основной договор купли-продажи после того, как новостройка будет принята в эксплуатацию.

Чтобы минимизировать риски и приобрести то жилье, которое хотели, следует тщательно относиться к выбору инвестора и застройщика, рассказали в блоге OLX.ua.

Если происходит продажа по переуступке, налоги не отличаются от тех, которые платите при оформлении обычного договора купли-продажи.

Процесс оформления договора

Важно, чтобы документ, который будете составлять, был правомерным. Только в этом случае переуступка имущественных прав на квартиру станет безопасной и выгодной сделкой.

Получение разрешения на переуступку от застройщика

Особенность переуступки состоит в том, что это фактически трехсторонний договор купли-продажи. То есть для правомерности сделки застройщик должен разрешить передачу прав на будущее жилье другому человеку. Это происходит либо при стопроцентной оплате стоимости квартиры инвестором, либо в случае частичной оплаты — когда долг гасит покупатель.

Проверка застройщика

Переуступка — это передача прав на объект, который не в полной мере существует физически. Именно поэтому следует тщательно проверить репутацию застройщика. На какие моменты обратить внимание? Прежде всего необходимо убедиться в наличии:

разрешения на строительство;

права владения земельным участком;

соблюдения сроков реализации проекта и сдачи других объектов строительной компании.

Также выясните с помощью реестров, не была ли запущена процедура оформления банкротства компанией-застройщиком. Еще один важный момент — отсутствие судебных исков от инвесторов.

Проверка инвестора

Перед заключением договора проверьте, не нарушает ли инвестор условия соглашения с застройщиком. Кроме того, необходимо быть уверенным, что квартира не числится под залогом в банке.

Заключение договора совместно с юристом

Самостоятельной проверки застройщика и инвестора может оказаться недостаточно. Именно поэтому есть смысл воспользоваться услугами юриста, чтобы сделка была правомерной и не имела подводных камней, о которых вы часто не догадываетесь.

Какие документы предоставляются

Когда оформляется переуступка имущественных прав на недвижимость, предоставляются следующие документы:

копия или оригинал основного договора;

взаимный расчет между тремя сторонами;

согласие застройщика на переуступку;

договор уступки.

Отдельное письменное согласие застройщика необходимо в том случае, если этот момент (разрешение строительной компании на переуступку) не указан в тексте договора.

Переуступка имущественных прав возможна и в том случае, если инвестор покупал жилье в ипотеку. В этом случае в сделке фигурирует и четвертая сторона — банк. Частично покупатель платит деньги инвестору, а остальную часть долга обязуется уплатить банковскому учреждению.

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