Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)
Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)
Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости подорожали. За последние 6 месяцев стоимость «квадрата» выросла почти на 1500 грн — с 49 825 грн до 51 295 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
Впрочем, судя по его данным, возможно, в будущем следует ожидать изменения тренда — и квартиры начнут дешеветь. Ведь за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте снизилась, хоть и немного: почти на 500 грн.
Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)
Какие цены встречаются чаще всего
По данным аналитиков, самая популярная цена «квадрата» для 1-комнатных квартир — 39 000 грн, 7,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:
  • 46 800 грн — 7,4%;
  • 52 000 грн — 7,1%.
Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 5 200 грн — 0,1%. В таком же количестве объявлений указаны цены:
  • 13 000 грн;
  • 18 200 грн.
Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)

Где квартиры самые дешевые

Самые низкие цены на «квадрат» в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 019 грн. За ним следуют:
  • Дарницкий — 45 157 грн;
  • Святошинский — 47 123 грн;
  • Оболонский — 48 106 грн;
  • Подольский — 50 532 грн;
  • Днепровский — 51 506 грн;
  • Соломенский — 52 460 грн.;
  • Голосеевский — 57 111 грн;
  • Шевченковский — 65 251 грн;
  • Печерский — 90 335 грн.

Где наиболее активно продают новое жилье

Новое жилье наиболее активно сейчас в Украине продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, здесь новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения россии.
В то же время Ужгород — один из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены «квадрата» в новостройках. С начала военной агрессии она выросла на 75% в гривне.
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В целом больше всего минимальные цены на квадратные метры выросли во львовских новостройках — на 79%. На втором месте Ивано-Франковск — 78%.
«В Киеве средняя минимальная цена прибавила всего 33%. Что сравнимо с ростом курса доллара», — рассказывают эксперты.
По материалам:
Обозреватель
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