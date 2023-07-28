Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика) Сегодня 12:03 — Недвижимость

Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)

Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости подорожали. За последние 6 месяцев стоимость «квадрата» выросла почти на 1500 грн — с 49 825 грн до 51 295 грн.

Об этом сообщает M2bomber

Впрочем, судя по его данным, возможно, в будущем следует ожидать изменения тренда — и квартиры начнут дешеветь. Ведь за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте снизилась, хоть и немного: почти на 500 грн.

Какие цены встречаются чаще всего

По данным аналитиков, самая популярная цена «квадрата» для 1-комнатных квартир — 39 000 грн, 7,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

46 800 грн — 7,4%;

52 000 грн — 7,1%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 5 200 грн — 0,1%. В таком же количестве объявлений указаны цены:

13 000 грн;

18 200 грн.

Где квартиры самые дешевые

Самые низкие цены на «квадрат» в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 019 грн. За ним следуют:

Дарницкий — 45 157 грн;

Святошинский — 47 123 грн;

Оболонский — 48 106 грн;

Подольский — 50 532 грн;

Днепровский — 51 506 грн;

Соломенский — 52 460 грн.;

Голосеевский — 57 111 грн;

Шевченковский — 65 251 грн;

Печерский — 90 335 грн.

Где наиболее активно продают новое жилье

Новое жилье наиболее активно сейчас в Украине продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, здесь новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения россии.

В то же время Ужгород — один из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены «квадрата» в новостройках. С начала военной агрессии она выросла на 75% в гривне.

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В целом больше всего минимальные цены на квадратные метры выросли во львовских новостройках — на 79%. На втором месте Ивано-Франковск — 78%.

«В Киеве средняя минимальная цена прибавила всего 33%. Что сравнимо с ростом курса доллара», — рассказывают эксперты.

Обозреватель По материалам:

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