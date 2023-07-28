Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит «квадрат» жилья в Киеве: цены на вторичке (инфографика)
Квартиры на вторичном рынке столичной недвижимости подорожали. За последние 6 месяцев стоимость «квадрата» выросла почти на 1500 грн — с 49 825 грн до 51 295 грн.
Об этом сообщает M2bomber.
Впрочем, судя по его данным, возможно, в будущем следует ожидать изменения тренда — и квартиры начнут дешеветь. Ведь за последний месяц стоимость квадратного метра в этом сегменте снизилась, хоть и немного: почти на 500 грн.
Какие цены встречаются чаще всего
По данным аналитиков, самая популярная цена «квадрата» для 1-комнатных квартир — 39 000 грн, 7,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:
- 46 800 грн — 7,4%;
- 52 000 грн — 7,1%.
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 5 200 грн — 0,1%. В таком же количестве объявлений указаны цены:
- 13 000 грн;
- 18 200 грн.
Где квартиры самые дешевые
Самые низкие цены на «квадрат» в Деснянском районе. В среднем они составляют 40 019 грн. За ним следуют:
- Дарницкий — 45 157 грн;
- Святошинский — 47 123 грн;
- Оболонский — 48 106 грн;
- Подольский — 50 532 грн;
- Днепровский — 51 506 грн;
- Соломенский — 52 460 грн.;
- Голосеевский — 57 111 грн;
- Шевченковский — 65 251 грн;
- Печерский — 90 335 грн.
Где наиболее активно продают новое жилье
Новое жилье наиболее активно сейчас в Украине продают в Закарпатской области. По данным крупного агентства недвижимости, здесь новые квартиры продаются в 98% ЖК, реализация жилья в которых началась до полномасштабного вторжения россии.
В то же время Ужгород — один из лидеров Украины по наибольшему росту средней минимальной цены «квадрата» в новостройках. С начала военной агрессии она выросла на 75% в гривне.
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В целом больше всего минимальные цены на квадратные метры выросли во львовских новостройках — на 79%. На втором месте Ивано-Франковск — 78%.
«В Киеве средняя минимальная цена прибавила всего 33%. Что сравнимо с ростом курса доллара», — рассказывают эксперты.
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