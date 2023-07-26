Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве — Finance.ua

Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве Сегодня 15:05 — Личные финансы

Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Снимать квартиру в Киеве стало гораздо дороже. За последний месяц средние цены выросли более чем на 1000 грн — с 11 938 грн до 13 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber . По его данным, за 6 месяцев удорожание оказалось не столь существенным, но важен сам его факт. С конца января по конец июля цены увеличились почти на 300 грн. А вот за год аренда столичного жилья подорожала почти на 2500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8000 грн. Таких объявлений насчитывается 9,6%. Также часто можно встретить цены:

10 000 грн — 7,9%;

9200 грн — 7,3%.

За сколько можно арендовать квартиру на 2 комнаты

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 10 200 грн — 9,1% объявлений. Также часто встречаются цены:

7 800 грн — 7,1%;

9 000 грн — 6,1%.

За сколько сдают 3-комнатные

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн — 10,7% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

11 000 грн — 6,9%;

10 000 грн — 6,1%.

В каком районе дешевле всего

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы — в среднем это будет стоить 8 500 грн. За ним следуют:

Святошинский, Днепровский — по 10 000 грн;



Оболонский — 11 000 грн;



Дарницкий — 12 500 грн;

Соломенский — 12 750 грн;

Подольский — 14 000 грн;

Голосеевский — 18 000 грн;

Печерский — 21 550 грн;

Шевченковский — 22 350 грн.

Как правильно арендовать квартиру

Есть несколько правил, которые помогут избежать проблем во время аренды жилья.

Не давать предоплату.

В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Якобы риелторы предлагают «арендовать» жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры следует только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать копию подписанного договора и ключи.

Проверяйте документы.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

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Обозреватель По материалам:

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