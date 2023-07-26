Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве — Finance.ua

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Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Личные финансы
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Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве
Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве
Снимать квартиру в Киеве стало гораздо дороже. За последний месяц средние цены выросли более чем на 1000 грн — с 11 938 грн до 13 000 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за 6 месяцев удорожание оказалось не столь существенным, но важен сам его факт. С конца января по конец июля цены увеличились почти на 300 грн. А вот за год аренда столичного жилья подорожала почти на 2500 грн.
Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8000 грн. Таких объявлений насчитывается 9,6%. Также часто можно встретить цены:
  • 10 000 грн — 7,9%;
  • 9200 грн — 7,3%.
Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

За сколько можно арендовать квартиру на 2 комнаты

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 10 200 грн — 9,1% объявлений. Также часто встречаются цены:
  • 7 800 грн — 7,1%;
  • 9 000 грн — 6,1%.
Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

За сколько сдают 3-комнатные

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн — 10,7% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:
  • 11 000 грн — 6,9%;
  • 10 000 грн — 6,1%.
Цены выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В каком районе дешевле всего

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы — в среднем это будет стоить 8 500 грн. За ним следуют:
  • Святошинский, Днепровский — по 10 000 грн;
  • Оболонский — 11 000 грн;
  • Дарницкий — 12 500 грн;
  • Соломенский — 12 750 грн;
  • Подольский — 14 000 грн;
  • Голосеевский — 18 000 грн;
  • Печерский — 21 550 грн;
  • Шевченковский — 22 350 грн.

Как правильно арендовать квартиру

Есть несколько правил, которые помогут избежать проблем во время аренды жилья.
  • Не давать предоплату.
В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Якобы риелторы предлагают «арендовать» жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры следует только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать копию подписанного договора и ключи.
  • Проверяйте документы.
Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.
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По материалам:
Обозреватель
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