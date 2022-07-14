Как получить статус переселенца, если нет прописки на ВОТ — Finance.ua

Как получить статус переселенца, если нет прописки на ВОТ Сегодня 16:08 — Личные финансы

Как получить статус переселенца, если нет прописки на ВОТ

Статус внутриперемещенного лица можно получить и без официальной регистрации места жительства на временно оккупированных территориях Украины. Это можно сделать после эвакуации при наличии документов, подтверждающих факт проживания там.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.



Такая ситуация предусмотрена в Порядке оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины.

Что нужно сделать

Обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления административных услуг (в период действия военного положения) и предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.

Что может быть доказательством:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;



документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании, аттестат о полном общем среднем образовании, документ о профессионально-техническом образовании, документ о высшем образовании (научная степень);



справка с места учебы;



медицинские документы;



фотографии, видеозаписи и т.д.



Справка Finance.ua:

с началом полномасштабной войны в Украине количество внутренне перемещенных лиц превысило 8 млн. Чтобы получить государственную и международную денежную помощь, большинство украинцев подали заявки на оформление статуса ВПЛ;

однако не всем, кто присылал свои данные, был предоставлен статус перемещенного лица. Об основаниях для отказа в выдаче справки ВПЛ читайте здесь;

кроме того, некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ.



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