Как получить статус безработного и какие выплаты можно получить в 2023 году — Finance.ua

Как получить статус безработного и какие выплаты можно получить в 2023 году Сегодня 08:01 — Личные финансы

Как получить статус безработного и какие выплаты можно получить в 2023 году

На пособие по безработице и содействие занятости правительство в этом году планирует израсходовать 11,8 млрд грн. Это более чем на 5 млрд грн меньше, чем в 2022 году.

Об этом говорится в статье Finance.ua Пособие по безработице 2023

Кто может получить статус безработного:

лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или по выслуге лет), которое из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готово и способно приступить к работе;

лицо с инвалидностью, не достигшее пенсионного возраста и получающее пенсию по инвалидности или социальное пособие;

лицо, младше 16-летнего возраста, работавшее и уволенное из-за изменений в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением численности работников;

одинокая мать/отец, осуществляющий уход за ребенком с инвалидностью и один из родителей, названных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновитель, опекун, попечитель ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на назначение надбавки по уходу за ребенком.

Заявление о получении статуса безработного можно подать:

лично в выбранный Центр занятости (карта Центров занятости);

в электронной форме через приложение (Услуги — Пособие по безработице) или портал Дія;

с помощью средств телекоммуникационной связи, заполнив заявление онлайн на официальном сайте Государственной службы занятости, или отправив по электронной почте отпечатанное, заполненное, подписанное и сфотографированное заявление;

через чат-бот (Telegram, Viber), если вы находитесь на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия.

Также в Государственной службе занятости есть горячая линия. Она работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45 по номеру 0 800 33 70 20.

Кроме заявления необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или єДокумент (на период военного положения);

налоговый номер;

трудовую книжку (при наличии) или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости;

документ об образовании (при наличии);

военный билет (для военнообязанных лиц).

При подаче заявления в электронной форме копии документов не понадобятся. Но их нужно предоставить в течение 30 календарных дней после прекращения или отмены военного положения во время первого фактического посещения безработным Центра занятости, где проходила регистрация.

Размер и продолжительность выплат

Во время действия военного положения максимальный размер пособия по безработице не может превышать размер минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января календарного года. В 2023-м — это 6700 грн.

Минимальный размер пособия для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев перед регистрацией в Центре занятости имеют страховой стаж менее семи месяцев — 1 тыс. грн.

Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного и в период действия военного положения не может превышать 90 календарных дней.

В то же время, для лиц предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней.

Выплата пособия по безработице прекращается в случае трудоустройства безработного, поступления в учебное заведение, призыва на срочную военную или альтернативную службу, в случае пребывания безработного за границей более 30 календарных дней.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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