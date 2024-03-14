Как получить налоговую скидку за покупку квартиры — Finance.ua

Как получить налоговую скидку за покупку квартиры Сегодня 09:04 — Личные финансы

Как получить налоговую скидку за покупку квартиры

Налоговый вычет — это частичное возвращение государством израсходованных средств на некоторые услуги или товары за предыдущий календарный год. Однако не все украинцы могут получить налоговую скидку на покупку квартиры.

Получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины. Ведь чтобы иметь право вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо быть его плательщиком.

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Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а максимальный ее размер ограничен суммой начисленной зарплаты. При этом налоговую скидку не могут получить физические лица-предприниматели, поскольку на доходы от предпринимательской деятельности эта скидка не распространяется.

Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины каждый украинец может законно уменьшить сумму налоговых вычетов или получить обратно часть уплаченных ранее налогов. Эта услуга называется налоговой скидкой или налоговым вычетом и позволяет уменьшить налоговую нагрузку.

Налоговая скидка на недвижимость

Следовательно, при покупке квартиры налоговую скидку на недвижимость можно вернуть, если:

была оформлена недвижимость в ипотеку;

была произведена покупка недвижимости.

При этом расчет налоговой скидки будет осуществляться не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. Обязательным условием получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.

Обратите внимание! В случае, если площадь приобретенной квартиры будет превышать 100 квадратных метров, расчет налоговой скидки будет произведен по меньшему коэффициенту.

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Какие документы для этого необходимы

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую службу. Обратиться можно лично или дистанционно. При этом необходимо предоставить следующие документы:

копию паспорта и идентификационного кода;

документы, подтверждающие факт покупки недвижимости и право собственности на нее;

справку о размере зарплаты;

сведения о размере уплаченного подоходного налога за предыдущий год (НДФЛ);

сведения о семейном положении.

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