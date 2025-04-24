Как получить компенсацию за трудоустройство специалистов без опыта — Finance.ua

Как получить компенсацию за трудоустройство специалистов без опыта Сегодня 19:05

Как получить компенсацию за трудоустройство специалистов без опыта

При поиске первой работы молодежь часто сталкивается с трудностями из-за отсутствия опыта, а работодатели — с рисками и дополнительными затратами. Чтобы привлечь компании к созданию новых возможностей для молодых специалистов, государство предусмотрело механизмы компенсации затрат на их трудоустройство.

Robota.ua рассказывает , какие именно программы действуют, кто может на них рассчитывать и при каких условиях.

По словам адвоката Оксаны Еленич, основания и механизм предоставления компенсации за трудоустройство молодежи (до 25 или 35 лет) регламентируются Порядком предоставления работодателям компенсаций за трудоустройство зарегистрированных безработных. Указанный Порядок не сугубо «военный» нормативно-правовой акт, а потому он может применяться как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Какие условия должна выполнить компания, чтобы получить такую ​​компенсацию

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен по направлению центра занятости взять на работу безработного до 25 лет со страховым стажем до 12 месяцев или лицо до 35 лет на первое место работы.

При трудоустройстве таких лиц работодатель будет иметь право на получение от государства компенсации в размере 50% минимальной заработной платы, но при определенных условиях.

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Компенсация расходов не производится, если у работодателя есть:

задолженность по уплате единого взноса, страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

задолженность по выплате заработной платы;

задолженность перед бюджетом более шести месяцев или находится в процессе банкротства.

Для получения компенсации в течение двух месяцев со дня трудоустройства работодатель должен подать в центр занятости заявление по установленной форме.

Центр занятости в течение пяти дней после получения заявления проверяет данные через Пенсионный фонд и ГНС, чтобы подтвердить соответствие условиям, и принимает решение — предоставить компенсацию или отказать.

Если решение о компенсации положительное, центр занятости все время проверяет, выполняет ли работодатель условия. Если возникает задолженность либо работник увольняется — компенсацию прекращают.

Какие программы сейчас действуют

Согласно Порядку № 124 компенсация не предоставляется за трудоустройство выпускников без опыта и страхового стажа. Но есть другие государственные программы, позволяющие получить компенсацию за трудоустройство, в частности молодежи.

Постановлением КМУ от 20 марта 2022 г. № 331 утвержден Порядок предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине . Эта программа действует только во время военного положения. Работодатель может получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, в том числе молодежи. Компенсацию выплачивают не более трех месяцев.

Кроме того, при поддержке Украинского молодежного фонда в партнерстве с ЮНИСЕФ периодически реализуются грантовые программы, позволяющие после прохождения конкурсного отбора трудоустраивать молодежь. Отслеживать наличие таких грантов можно на сайте Украинского молодежного фонда в разделе « Гранты и программы ».

Министерство экономики Украины предлагает грантовую программу « Власна справа », которая является частью правительственной программы «єРобота» и позволяет создавать рабочие места, в том числе для выпускников без опыта работы.

Другие важные детали

На какой срок должен быть оформлен трудовой договор, чтобы работодатель имел право на компенсацию?

Общая продолжительность выплаты компенсации составляет не более шести месяцев при сохранении гарантий занятости лица в течение периода, превышающего период выплаты в два раза. Это означает, что для получения компенсации за шесть месяцев работы молодого специалиста его трудоустройство должно составлять 1 год.

Выплата компенсации производится каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства человека (т.е. в первый, третий, пятый, седьмой, девятый, одиннадцатый месяц).

Что будет, если молодой работник уволится раньше установленного срока? Придется ли возвращать компенсацию?

Возвращать компенсацию или нет — зависит от оснований прекращения трудовых отношений.

Компенсацию следует вернуть, если работника уволили раньше чем через год после трудоустройства по соглашению сторон или из-за изменений в работе предприятия (например, ликвидацию, реорганизацию или сокращение штата).

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В таком случае компенсацию следует вернуть полностью. Но если в течение 60 дней на это место работодатель возьмет другого безработного по направлению центра занятости (до завершения одного года), деньги возвращать не нужно.

Если работник уволен досрочно по другим причинам (например, по собственному желанию), работодатель теряет право на компенсацию с месяца, когда прекратились трудовые отношения, и не должен возвращать ранее полученные средства.

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