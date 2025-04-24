Еврокомиссия внесла в черный список организации, связанные с Huawei — Finance.ua
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Еврокомиссия внесла в черный список организации, связанные с Huawei

Фондовый рынок
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Европейская комиссия больше не будет встречаться с организациями, связанными с Huawei после расследования вероятной коррупции в Европейском парламенте с целью лоббирования китайской корпорации Huawei. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы Комиссии.
«Комиссия не будет встречаться с какими-либо лоббистскими группами и/или торговыми ассоциациями, представляющими интересы Huawei и/или выступающими от ее имени», — говорится в заявлении.
Комиссия уже запретила «контакты и встречи» с официальными лицами Huawei в марте, спустя всего несколько дней после того, как бельгийские следователи начали коррупционное расследование деятельности китайской технологической компании в Брюсселе.
В заявлении также добавляется, что запрет распространяется на «любых посредников, действующих от имени Huawei, принимающих участие во встречах и других контактах с сотрудниками Комиссии для продвижения интересов компании».
Как ранее сообщалось, бельгийская полиция в марте провела обыски по более чем 20 адресам, включая офисы китайского технологического гиганта Huawei в Брюсселе, в рамках расследования вероятной коррупции.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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