Корейский Posco International планирует построить в Одессе ТЭЦ за $106 млн — Finance.ua
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Корейский Posco International планирует построить в Одессе ТЭЦ за $106 млн

Фондовый рынок
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Компания Posco International (Республика Корея) планирует в Одессе строительство теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на RDF-топливе мощностью 12 МВт электроэнергии и 40 МВт тепловой энергии и общей стоимостью $106 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины (Минразвития).
«Проект строительства ТЭЦ на RDF-топливе является примером современного, комплексного подхода к решению энергетических и экологических вызовов. Выражаю благодарность нашим корейским партнерам за заинтересованность в сотрудничестве в рамках механизма EDCF. Украинская и корейская стороны уже начали подготовку Концептуального документа проекта (PCP), который, замминистра развития общин и территорий Константина Ковальчука пресс-служба ведомства.
Отмечается, что городом уже выделен земельный участок площадью 4 га, определено ответственное коммунальное предприятие, подведены все необходимые инженерные сети, в частности газопровод, а также согласована схема теплоснабжения с Минразвития.
Срок окупаемости проекта оценивается в 6,5 лет.
Posco International — одна из крупнейших корейских торговых корпораций, дочерняя компания POSCO. Корпорация развивает бизнес в направлениях энергетики, агропромышленности, стального производства и экологии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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