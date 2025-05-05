Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА)

Казна и Политика
24
Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА)
Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА)
После массированной ночной атаки дронами-камикадзе российских войск, всколыхнувшей столицу, более 270 жителей Оболонского района обратились за помощью из-за повреждения жилья и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Программа «Забота»

Нужно обратиться в Управление социальной и ветеранской политики: ул. Озерная, 18-А.

Необходимые документы:

— паспорт владельца;
— идентификационный код владельца;
— акт обследования (выдает управляющая компания);
— документ о праве собственности;
— справка с банковскими реквизитами.
Материальная помощь от депутатов КГС:
Кузьменко Евгений Андреевич. Адрес: Ул. Героев Днепра, 49-Аномер телефона: 0 (63) 874 24 33, 0 (44) 229 03 59
Свириденко Анна Викторовна. Адрес: ул. Архипенко, 10-В (вход из торцевого дома) Номер телефона: 0 (68) 493 08 78
Также можете обращаться к любому депутату Киевского городского совета.
Место для вашей рекламы
Необходимые документы:
— паспорт владельца;
— идентификационный код владельца;
— документ о праве собственности
— справка с банковскими реквизитами.
— талон — уведомление единого учета о принятии и регистрации заявления об уголовном правонарушении и другом событии;
Обязательно зафиксируйте повреждения через полицию по номеру 102, чтобы получить талон единого учета.
Кто этого еще не сделал, вам должны выдать его во время принятия заявления у вас возле вашего дома.
Не нужно брать выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).
2. Работа районной комиссии по фиксации повреждений, акт, который вам понадобится для выплаты в рамках программы «Забота».
«С завтрашнего дня начинает работу комиссия по обследованию поврежденного жилья. Комиссия будет постепенно обходить все квартиры и фиксировать повреждения. Просим отнестись с пониманием — объем большой, но все работают в усиленном режиме с самого утра, чтобы оказать помощь как можно быстрее и качественнее» — сообщили в райадминистрации.
«єВідновлення» через «Дія»
Всем жителям, чье жилье пострадало и квартиры которых уже внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, необходимо уже сейчас подать уведомление о поврежденном жилье через приложение или портал «Дія» — в рамках государственной программы «єВідновлення».
«Это важно, чтобы информация уже сейчас была направлена ​​в районную администрацию и КГГА, которое впоследствии оформляет соответствующие документы для выплаты. Отдельное сообщение о самой выплате в рамках „єВідновлення“ мы опубликуем чуть позже» — написал глава РГА.
Если ваше жилье еще не внесено в реестр вещевых прав:
Владельцу необходимо обратиться в ЦПАУ или к нотариусу с
  • техническим паспортом на квартиру;
  • документом о праве собственности.
Через ЦПАУ нужно подать документы для внесения квартиры в реестр.
Читайте также
Напомним, в ночь на 4 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Есть пострадавшие.
По информации главы Оболонской в ​​городе Киеве государственной администрации, в результате ночной атаки россиян на столицу был поврежден ТРЦ Dream Town на Оболони. В частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town). В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems