Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА) — Finance.ua

Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА) Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Как получить компенсацию за поврежденное жилье после удара рф (Объяснение Оболонской РГА)

После массированной ночной атаки дронами-камикадзе российских войск, всколыхнувшей столицу, более 270 жителей Оболонского района обратились за помощью из-за повреждения жилья и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

Программа «Забота»

Нужно обратиться в Управление социальной и ветеранской политики: ул. Озерная, 18-А.

Необходимые документы:

— паспорт владельца;

— идентификационный код владельца;

— акт обследования (выдает управляющая компания);

— документ о праве собственности;

— справка с банковскими реквизитами.

Материальная помощь от депутатов КГС:

Кузьменко Евгений Андреевич. Адрес: Ул. Героев Днепра, 49-Аномер телефона: 0 (63) 874 24 33, 0 (44) 229 03 59

Свириденко Анна Викторовна. Адрес: ул. Архипенко, 10-В (вход из торцевого дома) Номер телефона: 0 (68) 493 08 78

Также можете обращаться к любому депутату Киевского городского совета.

Необходимые документы:

— паспорт владельца;

— идентификационный код владельца;

— документ о праве собственности

— справка с банковскими реквизитами.

— талон — уведомление единого учета о принятии и регистрации заявления об уголовном правонарушении и другом событии;

Обязательно зафиксируйте повреждения через полицию по номеру 102, чтобы получить талон единого учета.

Кто этого еще не сделал, вам должны выдать его во время принятия заявления у вас возле вашего дома.

Не нужно брать выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР).

2. Работа районной комиссии по фиксации повреждений, акт, который вам понадобится для выплаты в рамках программы «Забота».

«С завтрашнего дня начинает работу комиссия по обследованию поврежденного жилья. Комиссия будет постепенно обходить все квартиры и фиксировать повреждения. Просим отнестись с пониманием — объем большой, но все работают в усиленном режиме с самого утра, чтобы оказать помощь как можно быстрее и качественнее» — сообщили в райадминистрации.

«єВідновлення» через «Дія»

Всем жителям, чье жилье пострадало и квартиры которых уже внесены в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, необходимо уже сейчас подать уведомление о поврежденном жилье через приложение или портал «Дія» — в рамках государственной программы «єВідновлення».

«Это важно, чтобы информация уже сейчас была направлена ​​в районную администрацию и КГГА, которое впоследствии оформляет соответствующие документы для выплаты. Отдельное сообщение о самой выплате в рамках „єВідновлення“ мы опубликуем чуть позже» — написал глава РГА.

Если ваше жилье еще не внесено в реестр вещевых прав:

Владельцу необходимо обратиться в ЦПАУ или к нотариусу с

техническим паспортом на квартиру;

документом о праве собственности.

Через ЦПАУ нужно подать документы для внесения квартиры в реестр.

Напомним, в ночь на 4 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. Есть пострадавшие.

По информации главы Оболонской в ​​городе Киеве государственной администрации, в результате ночной атаки россиян на столицу был поврежден ТРЦ Dream Town на Оболони. В частности, был поврежден фасад ТРЦ Dream Berry (фиолетовый Dream Town). В Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

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