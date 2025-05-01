В КГГА сообщили, когда начнут выплачивать помощь жителям, чье жилье было повреждено 24 апреля — Finance.ua
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В КГГА сообщили, когда начнут выплачивать помощь жителям, чье жилье было повреждено 24 апреля

Казна и Политика
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В КГГА сообщили, когда начнут выплачивать помощь жителям, чье жилье было повреждено 24 апреля
В КГГА сообщили, когда начнут выплачивать помощь жителям, чье жилье было повреждено 24 апреля
По состоянию на 30 апреля в столице продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела 24 апреля. В результате атаки повреждены 106 зданий, среди которых — 84 жилых. Одно здание полностью уничтожено, еще 8 получили значительные повреждения и требуют инструментального обследования.
Как сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, жители, чье жилье было повреждено или уничтожено, уже подали 46 заявлений на компенсацию аренды жилья (по 40 тыс. грн).
Кроме того, 618 человек обратились за единовременной материальной помощью в размере 10 тыс. грн в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам».
Выплаты пострадавшим начнутся уже к концу этой недели.
Подать заявление на получение помощи можно в пункте поддержки, действующем на базе специализированной школы І-ІІІ ступеней № 96 имени А. К. Антонова по адресу: ул. Александра Оксанченко, 2.
Кроме жилищного фонда, пострадали и объекты социальной инфраструктуры: повреждены окна и двери в 6 учебных заведениях (4 школах и 2 детских садах), а также в ряде медицинских, спортивных и других социальных учреждений. Также повреждены 74 транспортных средства, из которых 50 не подлежат ремонту.
Коммунальные службы оперативно убирают последствия разрушений — только в Святошинском районе уже вывезли 2888 кубометров строительного мусора. Для временного закрытия окон было использовано 18 900 кв. м защитной пленки, более 840 кв. м OSB-плиты и 696 кв. м фанеры.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что в городе продолжается системное восстановление поврежденного в результате российской агрессии жилья. В течение 2022−2025 годов уже восстановили 23 жилых дома, которые получили наибольшие повреждения от российских обстрелов. Работы продолжаются еще на 13 многоквартирных объектах.
По материалам:
Finance.ua
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