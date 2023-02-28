Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей — Finance.ua

Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей
Находясь за границей, многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления документов.
В Минреинтеграции рассказали, как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.
Какие документы нужны:
- заполненное заявление по форме № 5ДР;
- копия паспорта с четким изображением документа.
Где можно получить карту налогоплательщика:
- лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
- по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);
- через представителя в украинской налоговой.
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Для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:
- доверенность,
- документ, удостоверяющий личность представителя,
- копию документа, удостоверяющего личность доверителя.
Напомним, гражданам Украины разрешили отправлять документы по почте за границу. Верховная Рада Украины расширила список документов, которые украинцы могут послать за границу по почте. В частности, в список добавили внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:
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