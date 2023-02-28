Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей — Finance.ua
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Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей

Личные финансы
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Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей
Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей
Находясь за границей, многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления документов.
В Минреинтеграции рассказали, как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.
Какие документы нужны:
  • заполненное заявление по форме № 5ДР;
  • копия паспорта с четким изображением документа.
Где можно получить карту налогоплательщика:
  • лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
  • по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);
  • через представителя в украинской налоговой.

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Для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:
  • доверенность,
  • документ, удостоверяющий личность представителя,
  • копию документа, удостоверяющего личность доверителя.
Напомним, гражданам Украины разрешили отправлять документы по почте за границу. Верховная Рада Украины расширила список документов, которые украинцы могут послать за границу по почте. В частности, в список добавили внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Finance.ua
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