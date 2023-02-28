Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей — Finance.ua

Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как получить карту налогоплательщика, находясь за границей

Находясь за границей, многие украинцы сталкиваются с проблемой восстановления документов.

В Минреинтеграции рассказали , как можно получить карту налогоплательщика, находясь за пределами Украины.

Какие документы нужны:

заполненное заявление по форме № 5ДР;

копия паспорта с четким изображением документа.

Где можно получить карту налогоплательщика:

лично в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;

по письменному ходатайству на указанный адрес за границей (документы направляются по почте);

через представителя в украинской налоговой.

Для получения карты налогоплательщика представителем необходимо иметь следующие документы:

доверенность,

документ, удостоверяющий личность представителя,

копию документа, удостоверяющего личность доверителя.

Напомним, гражданам Украины разрешили отправлять документы по почте за границу. Верховная Рада Украины расширила список документов, которые украинцы могут послать за границу по почте. В частности, в список добавили внутренний паспорт и паспорт для выезда за границу.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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