Как получить государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов — Finance.ua

Как получить государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов

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Как получить государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, www.pexels.com

Временную государственную помощь могут получить дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Об этом сообщает Западное межрегиональное управление Министерства юстиции — г. Львов.

Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов: как получить?

Временная государственная помощь назначается, если:

сведения о родителе (плательщике алиментов) внесены в Единый реестр должников в связи с неуплатой им алиментов;

в отношении одного из родителей осуществляется уголовное производство или он находится на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признан в установленном порядке недееспособным, а также находится на срочной военной службе;

место жительства (нахождение) одного из родителей не установлено.

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Временная помощь назначается ребенку до 18 лет. Она выплачивается по месту жительства (нахождения) одного из родителей, который содержит ребенка, и назначается каждые 6 месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Размер помощи

Помощь назначают с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер временной помощи для детей до 6 лет составляет 2100 гривен, для детей от 6 до 18 лет — 2618 гривен.

В условиях военного времени в Украине срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продлевается на период введения военного положения и 1 месяца после его прекращения или отмены. Выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.

После окончания военного положения граждане должны обновить документы.

Чтобы получить временную помощь, нужно в органы соцзащиты населения или уполномоченным лицам исполкомов, ЦПАУ подать следующие документы:

заявление;

копия свидетельства о рождении ребенка;

декларация о доходах и имущественном положении лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи.

При необходимости дополнительно подаются:

решение суда (исполнительное письмо) о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка;

справка государственной исполнительной службы, подтверждающая факт неуплаты алиментов одним из родителей в течение 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;

справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства или о его нахождении на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе;

уведомление органа внутренних дел о том, что место жительства (нахождения) одного из родителей ребенка не установлено.

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