Выплаты на детей в Украине: как они возросли в 2022 году — Finance.ua

Выплаты на детей в Украине: как они возросли в 2022 году

Сегодня 10:02 — Личные финансы

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила , что почти 2 миллиона семей с детьми охвачены разными видами государственной помощи, направленными на защиту прав детей.

В частности, это:

государственное пособие при рождении или усыновлении ребенка,

пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

пособие на детей одиноким матерям,

пособие на детей, имеющих тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV на ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность,

государственное социальное пособие малообеспеченным семьям,

государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,

пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, и другие.

Максимальный размер временного пособия для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно, возрос для детей в возрасте до 6 лет до 2 100 грн, для детей от 6 до 18 лет — до 2 618 грн.

С началом введения военного положения стало сложно, а порой невозможно собрать необходимые документы для назначения пособий, а также обратиться в органы социальной защиты населения за их назначением.

Поэтому Правительство автоматически продлило выплату ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростило назначение для новых получателей (постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственного социального пособия и льгот на период введения военного положения», постановление Кабинета Министров Украины от 11.03.2022 № 258 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по некоторым вопросам государственного социального пособия и льгот»).

Чтобы обеспечить выплаты различных видов социальной поддержки, в том числе семьям с детьми на территориях, где органы социальной защиты не имеют возможности работать и производить начисления, в частности на временно оккупированных, окруженных, заблокированных территориях и территориях, где происходят активные боевые действия, введено централизованное начисление пособий.

Это позволило продолжить выплату субсидий, льгот, социальных пособий более чем одному миллиону получателей из наиболее пострадавших регионов Украины.

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