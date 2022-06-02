Выплаты на детей в Украине: как они возросли в 2022 году — Finance.ua
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Выплаты на детей в Украине: как они возросли в 2022 году

Сегодня 10:02Личные финансы
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Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила, что почти 2 миллиона семей с детьми охвачены разными видами государственной помощи, направленными на защиту прав детей.
В частности, это:
  • государственное пособие при рождении или усыновлении ребенка,
  • пособие на детей, над которыми установлена опека или попечительство,
  • пособие на детей одиноким матерям,
  • пособие на детей, имеющих тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV на ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность,
  • государственное социальное пособие малообеспеченным семьям,
  • государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью,
  • пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, и другие.
Выплаты на детей в Украине: как они возросли в 2022 году
Максимальный размер временного пособия для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно, возрос для детей в возрасте до 6 лет до 2 100 грн, для детей от 6 до 18 лет — до 2 618 грн.
С началом введения военного положения стало сложно, а порой невозможно собрать необходимые документы для назначения пособий, а также обратиться в органы социальной защиты населения за их назначением.
Поэтому Правительство автоматически продлило выплату ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростило назначение для новых получателей (постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственного социального пособия и льгот на период введения военного положения», постановление Кабинета Министров Украины от 11.03.2022 № 258 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по некоторым вопросам государственного социального пособия и льгот»).
Чтобы обеспечить выплаты различных видов социальной поддержки, в том числе семьям с детьми на территориях, где органы социальной защиты не имеют возможности работать и производить начисления, в частности на временно оккупированных, окруженных, заблокированных территориях и территориях, где происходят активные боевые действия, введено централизованное начисление пособий.
Это позволило продолжить выплату субсидий, льгот, социальных пособий более чем одному миллиону получателей из наиболее пострадавших регионов Украины.
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По материалам: Finance.ua
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