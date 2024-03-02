Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью — Finance.ua
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Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью

Личные финансы
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Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью
Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью, Фото: budgetrip.com.ua
Граждане Украины с инвалидностью, которые зарегистрировались и живут на территории Польши, могут получить финансовое пособие.
Об этом идет речь на сайте Управления социального страхования в Польше.
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Отмечается, что сумма выплаты определяется индивидуально и может колебаться от 600 (почти 6 тыс. грн) до 4 тысяч злотых (более 38 тыс. грн).

Кому предоставляют пособие:

  • украинцам, официально проживающим на территории Польши;
  • лицам с гражданством стран Европейского Союза или законно зарегистрированным в Польше, имеющим разрешение на официальное трудоустройство в этой стране;
  • гражданам, у которых есть результаты оценки инвалидности (заключения WZON), определяющие уровень потребности в поддержке с помощью специальных баллов.
Уровень потребности в пособии должен составлять более 70 баллов. В соответствии со степенью потребности в поддержке предусмотрены следующие виды пособия:
  • от 87 до 100 баллов — пособие назначается в 2024 году;
  • от 78 до 86 баллов — пособие назначается в 2025 году;
  • от 70 до 77 баллов — пособие назначается в 2026 году.
Начиная с 2024 года граждане с инвалидностью, набравшие минимум 70 баллов, также могут рассчитывать на пособие. Оно назначается при условии, что их опекуны имеют право на выплату за уход после 31 декабря 2023 года.
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Сумма выплат зависит от количества набранных баллов и может варьироваться от 40 до 220%. Финансовое пособие предоставляется независимо от дохода, получаемого по инвалидности.

Как получить выплаты

Лица с инвалидностью должны обратиться в WZON (комиссию по оценке инвалидности) и предоставить медицинское свидетельство об инвалидности и листок нетрудоспособности для лиц с ограниченными возможностями. Заключение WZON выдается сроком не более семи лет;
Далее необходимо подать заявку в Управление социального страхования в Польше в электронном виде, используя один из следующих способов:
  • через услуги электронного банкинга;
  • воспользоваться платформой электронных услуг управления социального страхования в Польше;
  • обратиться за помощью к адвокату, который поможет подать заявку.

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По материалам:
Novyny.live
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