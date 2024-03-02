Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью — Finance.ua

Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью Сегодня 10:19 — Личные финансы

Как получить финансовую помощь в Польше украинцам с инвалидностью, Фото: budgetrip.com.ua

Граждане Украины с инвалидностью, которые зарегистрировались и живут на территории Польши, могут получить финансовое пособие.

Об этом идет речь на сайте Управления социального страхования в Польше.

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Отмечается, что сумма выплаты определяется индивидуально и может колебаться от 600 (почти 6 тыс. грн) до 4 тысяч злотых (более 38 тыс. грн).

Кому предоставляют пособие:

украинцам, официально проживающим на территории Польши;

лицам с гражданством стран Европейского Союза или законно зарегистрированным в Польше, имеющим разрешение на официальное трудоустройство в этой стране;

гражданам, у которых есть результаты оценки инвалидности (заключения WZON), определяющие уровень потребности в поддержке с помощью специальных баллов.

Уровень потребности в пособии должен составлять более 70 баллов. В соответствии со степенью потребности в поддержке предусмотрены следующие виды пособия:

от 87 до 100 баллов — пособие назначается в 2024 году;

от 78 до 86 баллов — пособие назначается в 2025 году;

от 70 до 77 баллов — пособие назначается в 2026 году.

Начиная с 2024 года граждане с инвалидностью, набравшие минимум 70 баллов, также могут рассчитывать на пособие. Оно назначается при условии, что их опекуны имеют право на выплату за уход после 31 декабря 2023 года.

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Сумма выплат зависит от количества набранных баллов и может варьироваться от 40 до 220%. Финансовое пособие предоставляется независимо от дохода, получаемого по инвалидности.

Как получить выплаты

Лица с инвалидностью должны обратиться в WZON (комиссию по оценке инвалидности) и предоставить медицинское свидетельство об инвалидности и листок нетрудоспособности для лиц с ограниченными возможностями. Заключение WZON выдается сроком не более семи лет;

Далее необходимо подать заявку в Управление социального страхования в Польше в электронном виде, используя один из следующих способов:

через услуги электронного банкинга;

воспользоваться платформой электронных услуг управления социального страхования в Польше;

обратиться за помощью к адвокату, который поможет подать заявку.

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