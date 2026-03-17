Как получить договор покупки авто в «Дії» Сегодня 13:26 — Технологии&Авто

Договор о купле-продаже авто в "Дії" доступен только в течение одного месяца после заключения сделки

Водители в Украине все чаще пользуются онлайн-услугами, в частности, оформляют куплю-продажу авто через приложение «Дія». В то же время не все знают о важной детали: доступ к цифровому договору ограничен во времени.

Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, что об этом нужно знать.

Этот вопрос особо актуален сейчас, во время кампании декларирования за 2025 год. Подать декларацию нужно до 31 марта 2026 года, а тем, кто продавал транспортные средства — обязательно указать эту информацию.

Как получить договор в «Дії»

После оформления сделки через «Дію» договор купли-продажи создается автоматически в цифровом формате. Его можно найти в приложении — на статусном экране услуги перерегистрации авто.

Именно с этим документом чаще всего возникают вопросы: в сервисные центры МВД регулярно обращаются водители, которые не знают, как получить его копию после оформления.

Почему важно сохранить документ

Главный нюанс — договор не хранится в приложении постоянно. Доступ к нему открыт только в течение месяца после заключения соглашения.

Поэтому водителям советуют сразу загрузить документ в формате PDF. Это занимает несколько минут, но позволяет избежать проблем в будущем — в частности, при заполнении декларации или для других юридических вопросов.

В сервисных центрах МВД отмечают: не стоит откладывать это на потом, ведь по истечении срока доступа получить договор будет сложнее.

Ранее мы сообщали , что, несмотря на распространенное мнение, покупка автомобиля по доверенности не делает вас его владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.

