Как погашать задолженность по кредиту в ликвидируемом банке — Finance.ua

Как погашать задолженность по кредиту в ликвидируемом банке Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Как погашать задолженность по кредиту в ликвидируемом банке

Если вы вдруг узнали, что ваш банк ликвидируется, и не знаете, как платить деньги по кредиту, Фонд гарантирования поделился краткой инструкцией.

Нужно ли вообще погашать кредит

Ликвидация неплатежеспособного банка — это не основание для отказа от уплаты кредитных обязательств перед банком.

Отнесение банка к категории неплатежеспособных, введение процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров.

Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размере и в сроки, установленные условиями кредитного договора.

Куда платить деньги

Если в банке введена процедура временной администрации, заемщик проводит платежи по погашению на реквизиты банка, указанные в кредитном договоре.

Также дополнительно вы можете в письменном виде обратиться в банк, чтобы подтвердить актуальность таких реквизитов.

В случае отзыва банковской лицензии, в начале процедуры ликвидации Фонд открывает накопительный счет в Национальном банке Украины, на который заемщику необходимо в дальнейшем платить денежные средства по кредитному договору.

Сведения о ликвидации банка и реквизиты накопительного счета размещаются на официальных сайтах банка и Фонда.

Перевод средств на соответствующий счет можно совершать любым удобным способом:

через отделение любого действующего (платежеспособного) банка по его тарифам;

посредством дистанционных каналов действующих (платежеспособных) банков (веб-банкинг, мобильные приложения);

наличными с помощью платежных терминалов;

наличными деньгами через кассы действующих (работающих) отделений неплатежеспособного банка.

Справка Finance.ua:

государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Вклады будут гарантированы на общих основаниях;



одновременно напомним, что в Украине на время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит);



если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит его вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами;



через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.



Кстати, вы можете получить больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодное увеличение процента можно оформить в три шага.

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