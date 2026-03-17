Как подольше сохранить автомобильные аккумуляторы

Со временем автомобильные аккумуляторы, обеспечивающие питание фар, электроники на приборной панели и запуск двигателя, постепенно теряют эффективность.
Потому долговечность батареи — один из ключевых факторов при выборе нового аккумулятора, пишет mmr.net.ua.

Сроки

Обычно новый свинцово-кислотный аккумулятор служит примерно от 3 до 5 лет.
Более современные AGM-батареи могут работать дольше — в среднем от четырех до семи лет. В то же время фактический срок службы часто сокращается из-за отсутствия должного обслуживания, оставленного включенного света или вредных привычек вождения.
О необходимости замены аккумулятора могут свидетельствовать несколько признаков. Среди них медленный запуск двигателя, слабый сигнал автомобильной сигнализации, а также тусклый свет фар и подсветка салона, особенно когда автомобиль работает на холостом ходу.
Эксперты отмечают, что на ресурс батареи оказывает значительное влияние стиль управления автомобилем. Частые короткие поездки продолжительностью менее 20 минут могут постепенно истощать аккумулятор, ведь при запуске двигателя уходит много энергии, а генератор не успевает полностью восстановить заряд.
<i>АІ </i><i>инфографика: как заставить батарею авто служить подольше</i>
Кроме того, длительное использование радио или фар без работы двигателя также приводит к разрядке батареи. Постоянные так называемые «паразитные» расходы энергии значительно сокращают срок службы аккумулятора и могут привести к его преждевременной замене.
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
