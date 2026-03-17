Как подольше сохранить автомобильные аккумуляторы

Со временем автомобильные аккумуляторы, обеспечивающие питание фар, электроники на приборной панели и запуск двигателя, постепенно теряют эффективность.

Потому долговечность батареи — один из ключевых факторов при выборе нового аккумулятора, пишет mmr.net.ua.

Сроки

Обычно новый свинцово-кислотный аккумулятор служит примерно от 3 до 5 лет.

Более современные AGM-батареи могут работать дольше — в среднем от четырех до семи лет. В то же время фактический срок службы часто сокращается из-за отсутствия должного обслуживания, оставленного включенного света или вредных привычек вождения.

О необходимости замены аккумулятора могут свидетельствовать несколько признаков. Среди них медленный запуск двигателя, слабый сигнал автомобильной сигнализации, а также тусклый свет фар и подсветка салона, особенно когда автомобиль работает на холостом ходу.

Эксперты отмечают, что на ресурс батареи оказывает значительное влияние стиль управления автомобилем. Частые короткие поездки продолжительностью менее 20 минут могут постепенно истощать аккумулятор, ведь при запуске двигателя уходит много энергии, а генератор не успевает полностью восстановить заряд.

Кроме того, длительное использование радио или фар без работы двигателя также приводит к разрядке батареи. Постоянные так называемые «паразитные» расходы энергии значительно сокращают срок службы аккумулятора и могут привести к его преждевременной замене.

