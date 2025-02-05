Как подать заявление о возврате излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени — Finance.ua
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Как подать заявление о возврате излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени

Личные финансы
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Как подать заявление о возврате излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени
Как подать заявление о возврате излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени
Налогоплательщик может через Электронный кабинет подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пеней по форме J/F 1 302 002.
Для возврата ошибочно и/или чрезмерно уплаченных денежных обязательств плательщику необходимо предпринять следующие шаги:
Шаг 1. Вход в Электронный кабинет по адресу: http://cabinet.tax.gov.ua, а также через вебпортал ГНС.
Шаг 2. Вход в личную часть Электронного кабинета возможен после электронной идентификации пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи (от любого поставщика доверительных услуг), через систему id.gov.ua (MobileID, BankID), «Дія.Підпис» или «облачной» квалифицированной электронной подписи.
Шаг 3. Режим «Введение отчетности» в Электронном кабинете позволяет плательщикам создать и подать заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в территориальные органы ГНС.
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Шаг 4. При создании Заявления в режиме «Ввод отчетности» плательщик выбирает параметры фильтра: «год», «период», «тип формы» (например, «J (F)13 Запросы»). Из списка электронных форм выбирается нужная форма Заявления (J/F 1 302 002) и указывается соответствующий территориальный орган ГНС: (по умолчанию указывается орган ГНС по месту основной регистрации).
В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и отправить Заявление, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.
Шаг 5. Для возврата средств по одному или нескольким платежным документам:
  • к Заявлению плательщик может добавить копии платежных документов: во вкладке «Приложения» нужно выбрать опцию «Добавить» документ произвольного формата (F/J 1 360 102) и заполнить обязательные поля формы.
  • в поле «Дата уплаты в бюджет» Заявления плательщик указывает информацию из платежных документов.
Важно: Для возврата ошибочно или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени плательщик подает Заявление в территориальный орган ГНС по месту учета соответствующей суммы.
В ГНС также напомнили, что контакт-центр Государственной налоговой службы Украины предоставляет консультации налогоплательщикам, разъяснения по вопросам налогового законодательства и помощь в решении вопросов, связанных с налогами. Общее количество поступивших в прошлом году обращений достигло цифры 1 062 448.
Как обратиться? Горячая линия: 800 501 007 (звонки бесплатные). Электронная почта: idd@tax.gov.ua. Личный кабинет: Через электронный кабинет налогоплательщика. Режим работы: Понедельник-пятница, с 08:00 до 18:00.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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