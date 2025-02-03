Минфин утвердил новую форму налоговой отчетности: что изменится — Finance.ua

Минфин утвердил новую форму налоговой отчетности: что изменится Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Минфин утвердил новую форму налоговой отчетности: что изменится

Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновило порядок его заполнения и предоставления.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических лиц и ФЛП, которые выплачивают доходы физическим лицам.

«Осенью 2024 года приняты изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законы в контексте обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения, которыми, в частности, изменен налоговый период для предоставления налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ с квартального на месячный», — напомнили в Минфине.

С 2025 года налоговый расчет будет подаваться ежемесячно в течение 20 календарных дней после окончания отчетного месяца.

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До 10 февраля 2025 года отчеты за IV квартал 2024 года подаются по старой форме.

До 20 февраля 2025 года отчеты за январь 2025 года подаются по новой форме.

Новая форма отчета меняет его структуру и теперь будет включать основной расчет и несколько приложений:

«Введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным предоставлением будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков», — добавили в министерстве.

Напомним, с 1 декабря 2024 года изменился перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

С 1 января 2025 года произошли изменения по размерам и порядку начисления и уплаты военного сбора. Это произошло в результате изменений в Налоговый кодекс Украины, которые в 2024 году приняла Верховная Рада и подписал президент.

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