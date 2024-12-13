Как подать заявку на перерасчет электроэнергии и вернуть деньги — Finance.ua

Как подать заявку на перерасчет электроэнергии и вернуть деньги Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы знают, что если вовремя не передать показания счетчика, то сумма в квитанции за электричество может неприятно удивить. Некоторые люди могут подать заявление на перерасчет электроэнергии. Узнайте, как это сделать и кто имеет право на такую ​​услугу.

Что означает перерасчет в квитанции за электроэнергию

Если вам пришел большой счет за электроэнергию, вероятнее всего, вы забыли передать показания счетчиков и вам достались общие показатели — среднесуточный объем потребления для индивидуального потребителя. Также неправильный счет за электроэнергию может прийти, если вы не живете дома, все электроприборы выключены, но не выключен свет.

Чтобы такие ситуации больше не повторялись, запомните, что показания счетчика за предыдущий месяц нужно передавать вовремя. У вас есть 2 последних дня текущего месяца или 3 первых дня следующего. То есть, например, показания за декабрь следует снять либо 30−31 декабря, либо до 3 января.

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Система работает именно так, потому что с 4 числа каждого месяца формируются счета потребителей в их личных кабинетах. Если не успеть передать фактические показания счетчиков вовремя, то оператор сделает расчет по общему тарифу.

Как подать заявку на перерасчет электроэнергии и вернуть деньги

Понять, что делать, если много насчитали за свет, нетрудно, ведь, как мы уже сказали, забывчивость или невозможность снять показания счетчиков и передать их оператору — это не конец света. Такую ситуацию можно исправить — нужно обратиться в ОСР и озвучить актуальные показания счетчика. Измененные сведения будут указаны в следующей платежке. Также снять показания может контроллер.

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УНІАН По материалам:

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