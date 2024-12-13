Отключения электричества увеличены из-за ракетной атаки рф — Укрэнерго Сегодня 09:46 — Энергетика

В Украине из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен.

Об этом в Facebook сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен», — говорится в сообщении.

С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или на официальных страницах облэнерго.

Утром 13 декабря по всей Украине объявлена ​​воздушная тревога. Россияне запустили большое количество ракет и подняли в воздух МиГ 31К с аэродрома «Саваслейка».

Также в Одессе в некоторых районах исчезла вода и свет.

В Тернопольской области половина жителей осталась без света.

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