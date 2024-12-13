Отключения электричества увеличены из-за ракетной атаки рф — Укрэнерго
В Украине из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен.
Об этом в Facebook сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Из-за массированной российской ракетной атаки на энергетические объекты объем применения мер ограничения потребления электричества увеличен», — говорится в сообщении.
С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или на официальных страницах облэнерго.
Утром 13 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Россияне запустили большое количество ракет и подняли в воздух МиГ 31К с аэродрома «Саваслейка».
Также в Одессе в некоторых районах исчезла вода и свет.
В Тернопольской области половина жителей осталась без света.
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