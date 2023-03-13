Как перевести пенсию в Ощадбанк без заявления пенсионера — Finance.ua

Как перевести пенсию в Ощадбанк без заявления пенсионера Сегодня 19:00 — Личные финансы

Пенсионный фонд Украины при определенных условиях может переводить пенсии в Ощадбанк без соответствующих заявлений пенсионеров.

Об этом сообщает ПФУ.

Такой перевод без заявления пенсионера возможен в случае, если до этого пенсия выплачивалась через Укрпочту, но по тем или иным причинам (в том числе связанным с войной) почтовый оператор больше не имеет возможности обеспечивать выплату пенсий.

Постановление Кабинета Министров № 162 от 26 января 2022 года «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежной помощи в период военного положения» предусматривает, что в случаях получения от Укрпочты письменного уведомления об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий получателям в отдельных населенных пунктах Пенсионный фонд переводит пенсии получателям на открывающиеся в Ощадбанке текущие счета без получения от получателей соответствующих заявлений.

На такой счет также перечисляются денежные средства за предыдущие месяцы, если пенсионер несколько месяцев не получал пенсию.

Пенсионер имеет право в дальнейшем сменить уполномоченный банк путем подачи заявления в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Заявление также может подаваться в Пенсионный фонд в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Возможность формирования такого заявления предусмотрена в личном электронном кабинете пенсионера на портале Пенсионного фонда в разделах «О пенсионном обеспечении» — «Внесение изменений в пенсионное дело».

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На 1 января 2023 года в Украине было 10,688 млн пенсионеров, что на 153 тыс. меньше, чем на 1 января 2022 года (10,841 млн).

Средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4 622,59 грн. Это на 631,06 грн больше, чем на начало 2022 года (3 991,53 грн).

На 1 января 2023 года 77,8% пенсионеров (8,3 млн человек) получали пенсии через банки, а 22,2% (2,4 млн человек) — через «Укрпочту».

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