Пенсия не менее 4395 гривен и надбавки: кто может получать — Finance.ua

Пенсия не менее 4395 гривен и надбавки: кто может получать Сегодня 17:02 — Личные финансы

Почти 40% украинцев получают пенсии ниже 3000 гривен, но есть и те, кому повезло больше. Некоторые категории могут рассчитывать на пенсионные доплаты на сумму почти 4400 гривен, и это минимальные выплаты.

Это касается участников боевых действий. Среди доплат — сумма в размере 25% прожиточного минимума, что составляет 523,25 грн.

Кроме того, существует и целевая денежная помощь в 40 гривен, которая с 2004 года предусмотрена ЗУ «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны».

При этом общий размер пенсии этой категории граждан не может быть менее 210% прожиточного минимума или 4395,30 грн.

Эта норма действует на основании постановления правительства, причем доплаты за статус УБД устанавливаются к любому виду пенсии — такой статус могут иметь как военные, так и гражданские пенсионеры.

Что касается возраста выхода на пенсию, то мужчины (как кадровые военные, так и нет), имеющие статус участника боевых действий, могут выходить на пенсию в 55 лет, женщины в 50.

Для досрочного ухода на пенсию нужно иметь не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет — для женщин. В этом случае выслуга лет военнослужащих равна страховому стажу. Кадровые военные, если имеют необходимую выслугу лет, могут выйти на пенсию раньше.

Право на снижение пенсионного возраста имеют семьи военных, погибших во время боевых действий. К семье военных относятся жена (муж), если они не вступили в повторный брак; родители, которым предоставлен статус семьи погибшего защитника/защитницы Украины.

На пенсии По материалам:

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