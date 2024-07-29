Как перерегистрировать авто, переоборудованное на ручное управление — Finance.ua

Как перерегистрировать авто, переоборудованное на ручное управление Сегодня 17:20 — Личные финансы

Как перерегистрировать авто, переоборудованное на ручное управление

Транспортное средство можно переоборудовать под физические особенности водителя, особенно это актуально для получивших ранения военных.

Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.

Первым шагом для переоборудования авто является получение заключения о согласовании на переоборудование транспортного средства. Для получения такого заключения можно обратиться в Главный сервисный центр МВД. Документы с заявлением можно предоставить двумя вариантами: лично по адресу г. Киев, улица Мечты, 19. Также документы можно отправить по почте по адресу: г. Киев, ул. Лукьяновская, 62, особенно это актуально для заявителей, проживающих в другом городе Украины.

Примеры заявлений находятся на сайте Главного сервисного центра МВД. Нужно выбрать вид переоборудования и внести всю необходимую информацию в форму, в том числе марку и год изготовления авто, номерной знак, VIN-код, объем двигателя и технические характеристики. Вместе с заявлением подается квитанция об оплате услуги. Ориентировочная стоимость услуги без учета банковской комиссии — 98 грн, бланковая продукция заключения будет стоить чуть больше 35-ти гривен.

При формировании заключения изучается техническая возможность переоборудования и его условия, а также изменения должны отвечать требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Заключение о согласовании на переоборудование авто изготавливается в течение 10 дней. С этим документом можно обратиться на станцию ​​технического обслуживания.

обратиться в один из органов сертификации, уполномоченных Мининфраструктуры Украины, и получить сертификат соответствия на переоборудованное транспортное средство. После переоборудования авто необходимоуполномоченных Мининфраструктуры Украины, ина переоборудованное транспортное средство.

Затем нужно перерегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого нужно взять талон на услугу онлайн через э-запись или в терминале сервисного центра МВД. С собой необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

сертификат соответствия;

заключение на переоборудование.

Администратор проверяет все документы, производит операцию по перерегистрации авто, вносит соответствующие изменения в базу данных и выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства с отметкой о переоборудовании.

Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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