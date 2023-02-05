Как передать право на управление автомобилем через «Дію» — Finance.ua
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Как передать право на управление автомобилем через «Дію»

Личные финансы
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Как передать право на управление автомобилем через «Дію»
Как передать право на управление автомобилем через «Дію»
Украинцы могут передать право на управление автомобилем другому человеку через приложение «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как это сделать:

  • в приложении «Дія» необходимо перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто»;
  • затем — пункт «Поделиться авто»;
  • далее выбрать автомобиль, который будет передан, и указать срок, в течение которого техпаспорт будет доступен в приложении «Дія» другого человека (по истечении срока заявка подается повторно);
  • указать личные данные: место жительства, e-mail, телефон или проверить, корректно ли подтянулись данные через BankID;
  • с помощью QR-кода или ссылки отправить запрос человеку, которому вы шерите техпаспорт. Потенциальный пользователь должен подтвердить запрос, а ответ — предоставить свои данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис»;
  • после уведомления, что потенциальный пользователь выполнил все действия, владелец авто также должен подписать заявление с помощью «Дія.Підпис». Оно автоматически приходит на проверку в сервисный центр МВД;
  • в течение короткого промежутка времени техпаспорт появится в приложении «Дія» должного пользователя.

Справка Finance.ua:

  • с 2023 года в Украине начинает действовать обновленный алгоритм получения первого водительского удостоверения. Он состоит из пяти шагов и охватывает теоретическую и практическую подготовку, а также сдачу трех экзаменов;
  • украинцам могут разрешить растаможивать автомобили через «Дію» по измененной формуле.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылкам:

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По материалам:
Finance.ua
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