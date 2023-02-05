Как передать право на управление автомобилем через «Дію» — Finance.ua

Как передать право на управление автомобилем через «Дію» Сегодня 12:14 — Личные финансы

Как передать право на управление автомобилем через «Дію»

Украинцы могут передать право на управление автомобилем другому человеку через приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как это сделать:

в приложении «Дія» необходимо перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто»;

затем — пункт «Поделиться авто»;

далее выбрать автомобиль, который будет передан, и указать срок, в течение которого техпаспорт будет доступен в приложении «Дія» другого человека (по истечении срока заявка подается повторно);

указать личные данные: место жительства, e-mail, телефон или проверить, корректно ли подтянулись данные через BankID;

с помощью QR-кода или ссылки отправить запрос человеку, которому вы шерите техпаспорт. Потенциальный пользователь должен подтвердить запрос, а ответ — предоставить свои данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис»;

после уведомления, что потенциальный пользователь выполнил все действия, владелец авто также должен подписать заявление с помощью «Дія.Підпис». Оно автоматически приходит на проверку в сервисный центр МВД;

в течение короткого промежутка времени техпаспорт появится в приложении «Дія» должного пользователя.

Справка Finance.ua:

с 2023 года в Украине начинает действовать обновленный алгоритм получения первого водительского удостоверения. Он состоит из пяти шагов и охватывает теоретическую и практическую подготовку, а также сдачу трех экзаменов;

украинцам могут разрешить растаможивать автомобили через «Дію» по измененной формуле.

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