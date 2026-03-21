Как открыть категорию В, если уже есть С, С1 или СЕ

Каждая категория водительского удостоверения дает право управлять только определенным типом транспортных средств. Наличие категорий С, С1 или СЭ не дает права управлять автомобилем категории В. Чтобы открыть категорию В, нужно пройти переподготовку в автошколе.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Категория В позволяет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, а количество сидячих мест, кроме водителя, не превышает восьми.

Какая подготовка необходима

Для открытия категории В водителям, уже имеющим открытые категории С, С1 и/или СЭ, необходимо пройти практическую переподготовку в аккредитованном заведении по подготовке водителей.

После завершения обучения кандидат допускается к сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД.

Теоретический экзамен в таком случае не сдается, поскольку у водителя уже имеются водительские права и подтвержденные знания правил дорожного движения.

По завершении сдачи практического экзамена водителю открывается новая категория в водительском удостоверении.

Какие документы необходимы

Для практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо подать:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

действующее водительское удостоверение;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами;

По результатам практического экзамена администратор сервисного центра МВД вносит соответствующую информацию в Единый государственный реестр транспортных средств. Далее водителю выдается новое водительское удостоверение с открытой категорией В.

