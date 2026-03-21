0 800 307 555
ру
Как открыть категорию В, если уже есть С, С1 или СЕ

Технологии&Авто
49
Мужчина за рулем автомобиля
Каждая категория водительского удостоверения дает право управлять только определенным типом транспортных средств. Наличие категорий С, С1 или СЭ не дает права управлять автомобилем категории В. Чтобы открыть категорию В, нужно пройти переподготовку в автошколе.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Категория В позволяет управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, а количество сидячих мест, кроме водителя, не превышает восьми.

Какая подготовка необходима

Для открытия категории В водителям, уже имеющим открытые категории С, С1 и/или СЭ, необходимо пройти практическую переподготовку в аккредитованном заведении по подготовке водителей.
После завершения обучения кандидат допускается к сдаче практического экзамена в сервисном центре МВД.
Теоретический экзамен в таком случае не сдается, поскольку у водителя уже имеются водительские права и подтвержденные знания правил дорожного движения.
По завершении сдачи практического экзамена водителю открывается новая категория в водительском удостоверении.

Какие документы необходимы

Для практического экзамена в сервисном центре МВД необходимо подать:
  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • действующее водительское удостоверение;
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами;
По результатам практического экзамена администратор сервисного центра МВД вносит соответствующую информацию в Единый государственный реестр транспортных средств. Далее водителю выдается новое водительское удостоверение с открытой категорией В.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems