Как оформлять авто с иностранной регистрацией во время военного положения — Finance.ua

Как оформлять авто с иностранной регистрацией во время военного положения

Сегодня 14:02 — Личные финансы

Президент Украины поддержал очередные таможенные упрощения на период действия военного положения подписанием Закона № 2142-ІХ от 24.03.2022, который уже вступил в силу с 5 апреля. Поэтому в Государственной таможенной службе Украины решили рассказать, как сейчас оформляются автомобили, приобретенные за рубежом.

Что изменилось? До принятия Закона, чтобы ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС.

Эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства, в частности:

легковые автомобили и кузова к ним;

полуприцепы и прицепы;

грузовые транспортные средства;

транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;

мотоциклы.

Теперь граждане могут рассчитывать на значительную экономию расходов. Необходимо уплатить только сборы на первую регистрацию и его сертификацию.

В то же время порядок оформления авто остается тем же, что действовал и до принятия упрощений.

Среди других новаций указанного Закона — при оформлении авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается.

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Упрощения не применяются к автомобилю из россии, беларуси и временно оккупированных территорий.

По завершении действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены.

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