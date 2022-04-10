Как оформлять авто с иностранной регистрацией во время военного положения — Finance.ua
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Как оформлять авто с иностранной регистрацией во время военного положения

Сегодня 14:02Личные финансы
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Президент Украины поддержал очередные таможенные упрощения на период действия военного положения подписанием Закона № 2142-ІХ от 24.03.2022, который уже вступил в силу с 5 апреля. Поэтому в Государственной таможенной службе Украины решили рассказать, как сейчас оформляются автомобили, приобретенные за рубежом.
Что изменилось? До принятия Закона, чтобы ввезти в Украину автомобиль с иностранной регистрацией, гражданам нужно было уплатить акцизный налог, пошлину и НДС.
Эти платежи временно отменены для граждан, ввозящих транспортные средства, в частности:
  • легковые автомобили и кузова к ним;
  • полуприцепы и прицепы;
  • грузовые транспортные средства;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;
  • мотоциклы.
Теперь граждане могут рассчитывать на значительную экономию расходов. Необходимо уплатить только сборы на первую регистрацию и его сертификацию.
Как оформлять авто с иностранной регистрацией во время военного положения
В то же время порядок оформления авто остается тем же, что действовал и до принятия упрощений.
Среди других новаций указанного Закона — при оформлении авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для них, с заинтересованных лиц не взимается.
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Упрощения не применяются к автомобилю из россии, беларуси и временно оккупированных территорий.
По завершении действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они освобождены.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам: Finance.ua
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