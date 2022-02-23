Сколько украинцы платят за растаможку популярных «еврономеров»: подборка самых распространенных — Finance.ua

Сколько украинцы платят за растаможку популярных «еврономеров»: подборка самых распространенных

Автомобиль

Рынок подержанных автомобилей в Украине традиционно больше площадок с новыми машинами. Покупателей в зарубежных моделях привлекает дешевизна. Но сколько приходится платить с учетом растаможки?

АвтоОбоз рассказывает об итоговой стоимости самых популярных в Украине подержанных машин из ЕС и США с учетом не только первоначальной стоимости, но вместе с расходами на растаможку. Как обычно, итоговая стоимость зависит от возраста, типа двигателя и его объема.

Из Америки украинцы чаще всего покупают б/у Volkswagen Jetta пятого и шестого поколений. Первую, к примеру, можно отыскать за $2000. Самый популярный двигатель — бензиновый 2,5 л. Растаможка в Украине будет стоить 3200 долларов. Таким образом, общая цена возрастает до $5200.

Автомобиль второго поколения можно найти за 5000 долларов. С таким же двигателем 2,5 л растаможка обойдется в 3500 долларов. Итоговая цена — $8500.

Volkswagen Passat — второй по популярности автомобиль, импортируемый в Украину из США с пробегом. Сразу стоит отметить, что модель отличается от одноименного родственника на европейском рынке (продающегося в Украине). Американский «Пассат» больше, проще в техническом плане и дешевле. Потому и популярен.

Производить автомобиль начали в 2011 году. Чем старше модель — тем дешевле. К примеру, за VW Passat 2012 с бензиновым двигателем объемом 2,5 л (170 л.с.) просят $8400. Хорошая цена за большой автомобиль, но пробег равен 260 000 км. С учетом растаможки в Украине придется заплатить $12 800. То есть платежи «набегают» примерно на 4400 долларов.

Если за ту же сумму с таким же двигателем удастся найти автомобиль вдвое моложе, растаможка составит меньше — 3600 долларов.

Среди лидеров импорта из ЕС — б/у VW Golf. За хэтчбек пятого поколения 2004 года выпуска с бензиновым 1.6 просят $5400. С учетом растаможки ($3000) итоговая цена возрастает до $8400.

За модель того же поколения, но с дизелем на 2 литра (2006 год) просят $4100. Прибавляем растаможку в размере 4300 долларов и получаем итоговую стоимость $8300.

Почти таким же высоким спросом пользуется Skoda Octavia. Автомобиль 2010 года с маленьким бензиновым двигателем 1.2 был оценен в $5600. Если из ЕС привезем такой подержанный автомобиль в Украину, растаможка будет стоить 2500 долларов. В итоге заплатим $8100.

Дизельная «Шкода Октавия» 1.9 за $4000 потребует таможенных платежей в размере тех же 4000 долларов. Таким образом, итоговая сумма увеличивается вдвое до $8000.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью