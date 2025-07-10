Как оформить декретный отпуск в Польше: инструкция для украинцев — Finance.ua

Как оформить декретный отпуск в Польше: инструкция для украинцев Сегодня 20:01 — Личные финансы

Как оформить декретный отпуск в Польше: инструкция для украинцев

Украинкам, которые планируют оформить декретный отпуск в Польше, следует уделить внимание документам и позаботиться о том, чтобы выплаты шли через ZUS. Польская система предлагает семьям гибкость и финансовую поддержку. Если вовремя оформить документы, можно пройти весь путь без лишних затруднений.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Отмечается, что в Польше не могут уволить в период беременности или декрета. После декрета женщина может вернуться на свою предыдущую должность.

Виды декретных отпусков в Польше

Отпуск по беременности и родам (Urlop macierzyński)

Продолжительность: 20 недель, если рождается один ребенок; 31 неделя — если двое; 33 недели — если трое и больше.

Можно уйти в отпуск за 6 недель до предполагаемой даты родов.

Мать должна взять не менее 14 недель после рождения ребенка.

Здесь роженица может сама выбирать, когда ей идти в декрет.

Родительский отпуск (Urlop rodzicielski)

После отпуска по беременности и родам вы можете взять дополнительный родительский отпуск.

Продолжительность: если родился один ребенок — родительский отпуск длится 32 недели, если несколько — 34 недели, то есть зависит от количества одновременно рожденных детей.

Родительский отпуск можно разделить между мамой и папой.

Хотя бы 9 недель из этого отпуска должен взять один из родителей, и эти недели нельзя передать другому.

Отпуск по уходу за ребенком (Urlop wychowawczy)

Это обычно неоплачиваемый отпуск, который можно взять после использования urlopu macierzyńskiego и rodzicielskiego.

Вы можете взять его до 36 месяцев.

Можно разбить на 5 частей.

Обязательно один из родителей должен использовать не менее 1 месяца.

Следует помнить, что отпуск по уходу за ребенком (urlop wychowawczy) не оплачивается. Плюсом такого вида отпуска будет полное сохранение рабочего места. Ни сокращать, ни уволить такого работника нельзя.

Отцовский отпуск (Urlop ojcowski)

Мужчины также имеют право на отпуск.

Такой отпуск длится 14 дней.

Можно взять до того, как ребенку исполнится 12 месяцев.

Как оформить декретный отпуск в Польше

Шаг 1. Уведомление работодателя. Лучше сделать это за 21 день до начала отпуска.

Шаг 2. Подача заявления в ZUS. Это Польское учреждение социального страхования. Подать это заявление нужно в течение 3 месяцев после рождения ребенка.

Шаг 3. Оформление родительского отпуска. Заявить о родительском отпуске следует сразу после окончания отпуска по беременности и родам. Можно объединить отпуск по беременности и родам с родительским отпуском.

Выплаты и помощь

В Польше предусмотрены выплаты родителям в декрете. Вот основные, которые вам нужно знать:

Пособие по беременности и родам (Zasiłek macierzyński). Сумма: 100% средней зарплаты за последние 12 месяцев. Чтобы получить, нужно работать легально и платить взносы в ZUS.

Родительское пособие (Zasiłek rodzicielski). Сумма: 70% от средней зарплаты (или 81,5% если подать заявление об использовании обоих отпусков сразу).

Дополнительные выплаты:

Becikowe: Единовременное пособие при рождении ребенка Becikowe — 1000 злотых (зависит от дохода семьи). Семья 800+: Выплата 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.

Помощь Kosiniakowe может получить любая мама, даже если она не работает:

условия: есть возможность получать помощь, если есть медицинское страхование;

помощь Kosiniakowe: можно получить и в том случае, если вы не трудоустроены. Это 1000 злотых в месяц.

Напомним, Министерство социальной политики Украины предлагает изменить размер пособия при рождении ребенка. В частности, единовременную выплату планируют увеличить до 50 тысяч гривен. Также планируют повысить ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Однако окончательную сумму еще не согласовали.

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