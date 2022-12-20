Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы — Finance.ua

Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы Сегодня 14:04 — Личные финансы

Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы

Украинцы смогут бесплатно обменять устаревшие лампы накаливания на новые светодиодные. Это станет возможным благодаря грантовой поддержке ЕС по предоставлению Украине 30 млн LED-ламп.

Как отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, такой шаг поможет снизить энергопотребление и сбалансировать систему.

Она также подчеркнула, что замена ламп питания на энергосберегающие лампы может помочь Украине потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в пиковые часы. В частности, Правительство планирует обменять 50 млн ламп, что сэкономит 1 ГВт электроэнергии — годовой объем производства блока атомной электростанции.

В каких городах можно будет обменять старые лампы на LED

Сначала инициативу начнут в крупных городах — Киеве, Львове, Одессе, Днепре. Там потребляют больше всего электричества.

В дальнейшем программа распространится по всей стране.

Кто может обменять лампы

Предварительно предполагается, что каждый человек старше 18 лет будет иметь право бесплатно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.

Это позволит получить экономию электроэнергии до 1,5 гигаватта во время пиковых нагрузок.

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По оценкам Укрэнерго, такая мера по эффективности сопоставима с переводом крупнейших промышленных потребителей на ночные смены работы.

В настоящее время правительство дорабатывает механизм, чтобы максимально упростить процесс, чтобы как можно быстрее заменить большое количество лампочек по всей стране.

Больше деталей программы обмена Министерство экономики Украины сообщит позже.

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