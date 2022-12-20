Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы — Finance.ua
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Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы

Личные финансы
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Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы
Как обменять старые лампочки на LED: подробности государственной программы
Украинцы смогут бесплатно обменять устаревшие лампы накаливания на новые светодиодные. Это станет возможным благодаря грантовой поддержке ЕС по предоставлению Украине 30 млн LED-ламп.
Как отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, такой шаг поможет снизить энергопотребление и сбалансировать систему.
Она также подчеркнула, что замена ламп питания на энергосберегающие лампы может помочь Украине потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в пиковые часы. В частности, Правительство планирует обменять 50 млн ламп, что сэкономит 1 ГВт электроэнергии — годовой объем производства блока атомной электростанции.

В каких городах можно будет обменять старые лампы на LED

Сначала инициативу начнут в крупных городах — Киеве, Львове, Одессе, Днепре. Там потребляют больше всего электричества.
В дальнейшем программа распространится по всей стране.

Кто может обменять лампы

Предварительно предполагается, что каждый человек старше 18 лет будет иметь право бесплатно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных.
Это позволит получить экономию электроэнергии до 1,5 гигаватта во время пиковых нагрузок.
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По оценкам Укрэнерго, такая мера по эффективности сопоставима с переводом крупнейших промышленных потребителей на ночные смены работы.
В настоящее время правительство дорабатывает механизм, чтобы максимально упростить процесс, чтобы как можно быстрее заменить большое количество лампочек по всей стране.
Больше деталей программы обмена Министерство экономики Украины сообщит позже.
По материалам:
visitukraine.today
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