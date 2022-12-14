ЕС профинансирует замену 30 миллионов ламп накаливания в Украине — Finance.ua

ЕС профинансирует замену 30 миллионов ламп накаливания в Украине Сегодня 09:03 — Личные финансы

ЕС профинансирует замену 30 миллионов ламп накаливания в Украине

Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на международной конференции по поддержке Украины в Париже.

«Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 миллионов таких лампочек будут доставлены с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт (электроэнергии) — годовой объем производства (блока) атомной электростанции! В темное время мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями», — написала впоследствии Урсула фон дер Ляйен в твиттер-аккаунте.

Украинцам бесплатно заменят лампы

По словам Первого вице-премьер-министра — Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Украина в ближайшее время введет программу бесплатного обмена для населения: устаревшие лампы накаливания можно будет обменять на новые светодиодные. Всего планируется произвести замену 50 млн ламп. Это должно существенно сократить нагрузку на энергосистему.

«Чтобы уменьшить последствия ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры, Правительство работает в двух направлениях — с одной стороны, мы увеличиваем производство и распределение энергии, а с другой — внедряем меры энергоэффективности, которые могут нам помочь пережить зиму и уменьшить потребление энергии. Мы благодарны иностранным партнерам, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Зеленского профинансировать кампанию по замене ламп и таким образом помочь нам в сложной энергетической ситуации, вызванной россией», — заверила Юлия Свириденко.

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По ее словам, такой простой способ как замена ламп накаливания на энергосберегающие ЛЭД-лампы может помочь Украине потреблять на 7-10% меньше электроэнергии в момент пиковой нагрузки.

В ближайшее время Минэкономики представит подробную инструкцию, как можно получить светодиодные лампы — механизм будет максимально простым.

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