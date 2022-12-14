Цены на топливо первыми начали реагировать на дефицит электроэнергии — НБУ — Finance.ua
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Цены на топливо первыми начали реагировать на дефицит электроэнергии — НБУ

Личные финансы
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Цены на топливо повысились в конце ноября под влиянием роста расходов на продажу и роста спроса.
Однако в годовом исчислении продолжалось замедление (до 59.4% г/г в ноябре) на фоне соответствующих тенденций на мировых рынках нефти.
Об этом сообщил Нацбанк в отчете.
Рост административно регулируемой инфляции поддерживается ускорением роста цен на алкогольные напитки (в результате увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару).
Цены на топливо первыми начали реагировать на дефицит электроэнергии — НБУ
Сдерживали административную инфляцию мораторий на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения, а также усиление конкуренции со стороны нелегальной продукции, что ограничивает рост цен на табачные изделия.

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По материалам:
Finance.ua
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