Цены на топливо первыми начали реагировать на дефицит электроэнергии — НБУ Сегодня 19:00 — Личные финансы

Цены на топливо повысились в конце ноября под влиянием роста расходов на продажу и роста спроса.

Однако в годовом исчислении продолжалось замедление (до 59.4% г/г в ноябре) на фоне соответствующих тенденций на мировых рынках нефти.

Об этом сообщил Нацбанк в отчете

Рост административно регулируемой инфляции поддерживается ускорением роста цен на алкогольные напитки (в результате увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару).

Сдерживали административную инфляцию мораторий на повышение тарифов на природный газ и тепловую энергию для населения, а также усиление конкуренции со стороны нелегальной продукции, что ограничивает рост цен на табачные изделия.

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