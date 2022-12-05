Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки — Finance.ua
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Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки

Личные финансы
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Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки
Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки
После массированного ракетного удара агрессора по энергетической инфраструктуре Украины во многих регионах электричество подается по часам. Именно в это время все пытаются воспользоваться возможностью решить текущие проблемы: убраться, постирать, погладить и т.д. То есть используют мощные электроприборы.
Кроме того, в осенне-зимний период нагрузка на электросети увеличивается в разы. Основная причина — сокращение светового дня и активное использование отопительных приборов. Электропроводка в квартирах и домах обычно рассчитана на потребление 1,5-5 кВт. Если перегрузка превышает нормы, то могут быть аварийные отключения целых домов либо даже кварталов.
Как избежать подобных аварийных отключений Госэнергонадзором ранее была обнародована Информационная памятка для жильцов многоквартирных домов. В ней можно узнать, как подготовить свой дом к холодному времени года и как избежать перегрузки электросетей в зимнее время года.
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Также Госэнергонадзор подготовил ряд рекомендаций для всех бытовых потребителей электрической энергии для предотвращения перегрузки электросетей:
  • при покупке бытовых электроприборов выбирайте энергоэффективные устройства. Как правило, их мощность указывается изготовителем. Помните, чем меньше мощность, тем лучше. Особое внимание следует уделять энергозатратным устройствам: обогреватели, электропечи, холодильники, бойлеры, электрочайники и утюги;
  • старайтесь избегать пиковых часов нагрузки. Сегодня это время составляет с 7:00 до 23:00. На эти часы приходится пик одновременной нагрузки на сети и превышение как в отдельно взятой квартире, так и в районе;
  • перейдите на ночной режим энергопотребления. По возможности сократите использование или используйте отопительные приборы, посудомоечные и стиральные машины в ночные часы. Это позволит избежать ненужных скачков нагрузки и сэкономить до 50% на «ночном» тарифе;
  • распределяйте нагрузку. Включайте мощные электроприборы поочередно. Особенно это важно для домов, построенных до 2000 года. Их внутридомовые сети, как правило, не рассчитаны на высокие нагрузки;
  • запишите телефон электрика вашего ОСМД или обслуживающей ваш дом управляющей компании. Именно в их зоне ответственности находится обслуживание и ремонт всех внутридомовых сетей;
  • при отключении света из-за перегрузки: выключите все энергозатратные приборы и включите «автомат». Если и в этом случае продолжает выбивать свет, нужно обратиться к электрику. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт, ведь это может быть небезопасно.
Также во избежание чрезвычайных ситуаций следует помнить правила использования электроприборов:
  • обратите внимание на правильность использования электроприборов, которыми вы пользуетесь в своих домовладениях (в том числе отопительных) в пределах разрешенной вам мощности;
  • не используйте самодельные электроприборы (в том числе отопительные), это опасно для вашей жизни и жизни окружающих;
  • позаботьтесь о своей безопасности при использовании электрической энергии;
  • экономьте потребление электрической энергии;
  • своевременно рассчитывайтесь за потребленную электрическую энергию.
Такие действия будут способствовать стабильной работе электросетей в условиях военного положения и сохранят энергоресурсы страны.
Напомним, что рациональное использование энергозатратных устройств помогает энергетикам восстанавливать инфраструктуру и обезопасит ваш дом и квартиру от перегрузки и аварийных отключений.
Кстати, в статье по ссылке ниже мы рассказали, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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