Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки — Finance.ua

Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как обезопасить электросети своего дома от перегрузки

После массированного ракетного удара агрессора по энергетической инфраструктуре Украины во многих регионах электричество подается по часам. Именно в это время все пытаются воспользоваться возможностью решить текущие проблемы: убраться, постирать, погладить и т.д. То есть используют мощные электроприборы.

Кроме того, в осенне-зимний период нагрузка на электросети увеличивается в разы. Основная причина — сокращение светового дня и активное использование отопительных приборов. Электропроводка в квартирах и домах обычно рассчитана на потребление 1,5-5 кВт. Если перегрузка превышает нормы, то могут быть аварийные отключения целых домов либо даже кварталов.

Как избежать подобных аварийных отключений Госэнергонадзором ранее была обнародована Информационная памятка для жильцов многоквартирных домов. В ней можно узнать, как подготовить свой дом к холодному времени года и как избежать перегрузки электросетей в зимнее время года.

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Также Госэнергонадзор подготовил ряд рекомендаций для всех бытовых потребителей электрической энергии для предотвращения перегрузки электросетей:

при покупке бытовых электроприборов выбирайте энергоэффективные устройства. Как правило, их мощность указывается изготовителем. Помните, чем меньше мощность, тем лучше. Особое внимание следует уделять энергозатратным устройствам: обогреватели, электропечи, холодильники, бойлеры, электрочайники и утюги;

старайтесь избегать пиковых часов нагрузки. Сегодня это время составляет с 7:00 до 23:00. На эти часы приходится пик одновременной нагрузки на сети и превышение как в отдельно взятой квартире, так и в районе;

перейдите на ночной режим энергопотребления. По возможности сократите использование или используйте отопительные приборы, посудомоечные и стиральные машины в ночные часы. Это позволит избежать ненужных скачков нагрузки и сэкономить до 50% на «ночном» тарифе;

распределяйте нагрузку. Включайте мощные электроприборы поочередно. Особенно это важно для домов, построенных до 2000 года. Их внутридомовые сети, как правило, не рассчитаны на высокие нагрузки;

запишите телефон электрика вашего ОСМД или обслуживающей ваш дом управляющей компании. Именно в их зоне ответственности находится обслуживание и ремонт всех внутридомовых сетей;

при отключении света из-за перегрузки: выключите все энергозатратные приборы и включите «автомат». Если и в этом случае продолжает выбивать свет, нужно обратиться к электрику. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт, ведь это может быть небезопасно.

Также во избежание чрезвычайных ситуаций следует помнить правила использования электроприборов:

обратите внимание на правильность использования электроприборов, которыми вы пользуетесь в своих домовладениях (в том числе отопительных) в пределах разрешенной вам мощности;

не используйте самодельные электроприборы (в том числе отопительные), это опасно для вашей жизни и жизни окружающих;

позаботьтесь о своей безопасности при использовании электрической энергии;

экономьте потребление электрической энергии;

своевременно рассчитывайтесь за потребленную электрическую энергию.

Такие действия будут способствовать стабильной работе электросетей в условиях военного положения и сохранят энергоресурсы страны.

Напомним, что рациональное использование энергозатратных устройств помогает энергетикам восстанавливать инфраструктуру и обезопасит ваш дом и квартиру от перегрузки и аварийных отключений.

Кстати, в статье по ссылке ниже мы рассказали, какие приборы больше всего тянут электроэнергии, как минимизировать ее потребление и возможно ли уничтожить всю энергосистему Украины.

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